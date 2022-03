Will Smith bad om ursäkt till alla – förutom Chris Rock

Stjärnan: ”Kärlek får en att göra galna saker” • stöttades av Denzel Washington • samtalen med publicisten • Amy Schumers reaktion

Will Smith stöttades av Denzel Washington och Bradley Cooper efter utbrottet på Oscarsgalan.

Sen ägnade han sitt tacktal åt att be om ursäkt – till alla förutom Chris Rock.

– Jag vill be om ursäkt till Oscarsakademin. Jag vill be om ursäkt till alla mina mednominerade, sa Will Smith från scenen.

Tv-tittare från hela världen reagerade när Will Smith, 53, stegade fram till Oscarsgalans programledare Chris Rock, 57, och slog till honom i direktsändning.

Rock hade skämtat om Jada Pinkett Smiths, 50, rakade hår när hennes make stormade upp på scenen och attackerade programledaren.

– Jag trodde att det var en sketch, hördes ”Coda”-skådespelerskan Emilia Jones, 20, säga till sitt sällskap när hon senare lämnade salongen för att besöka toaletten, rapporterar People.

Men Will Smiths svordomar efter att han återvänt till sin sittplats fick Hollywoodeliten i publiken att inse att attacken varit allt annat än en planerad humorsketch.

– Håll min frus namn borta från din jävla mun, skrek han två gånger om.

Förbjuden svordom

Ljudet stängdes av för amerikanska tv-tittare under Will Smiths gormande, men på ocensurerade videoklipp som sprids i sociala medier hörs han använda svordomen ”fuck” två gånger, ett ordval som anses högst olämpligt och är strikt förbjuden i amerikansk tv på bästa sändningstid.

Jada Pinkett Smith har berättat att hon lider av alopeci, en autoimmun sjukdom som leder till håravfall, och himlade med ögonen när Chris Rock skämtade om hennes frisyr som en möjlig uppföljare till filmen ”GI Jane”. Will Smith sågs först skratta åt skämtet innan han uppenbarligen ändrade sig och flög upp på scenen.

– Alla på balkong stod upp för att se vad det var som hände. Alla var chockade. Man kunde höra en nål falla. Alla tittade på varandra med uppspärrande ögon: ”Händer det här verkligen?” Chris Rock såg helt förstenad ut, säger ett ögonvittne till People.

helskärm Sean Combs, Will Smith och Tyler Perry.

Publicisten kom fram i varje reklampaus

När regissören Ahmir-Khalib ”Questlove” Thompson, 51, strax efteråt fick ta emot pris för bästa dokumentärfilm sågs Chris Rock stå i bakgrunden, grimaserande och med flera olika ansiktsuttrycks om att han fortfarande försökte ta in vad som precis hade hänt.

Questlove fick senare frågor om om Will Smiths attack:

– Jag pratar inte om det, det här handlar om kulturfestivalen i Harlem, svarade han med en hänvisning till filmen ”Summer of soul” som han vunnit pris för.

Sean ”Diddy” Combs, 52, plockade dock upp händelsen i Oscarssändningen när han intog scenen för att presentera en hyllning till ”Gudfadern”-filmerna:

– Will och Chris, vi kommer att lösa det här som en familj. Nu går vi vidare med kärlek, sa han i direktsändningen.

I den efterföljande reklampausen kom Will Smiths publicist Meredith O. Sullivan fram till sin klient och pratade med honom. Enligt Variety var hon sen framme vid Will Smith i varje efterföljande reklampaus för att fortsätta diskussionen. Vid ett av tillfällena sågs Sullivan också prata med Jada Pinkett Smith.

Kramades av Bradley Cooper

Bilder från salongen på Dolby Theatre visar också hur Denzel Washington, 67, Tyler Perry, 52, och Bradley Cooper, 47, kom fram och pratade med Will Smith efter smällen. På en bild syns Denzel Washington med en hand på Will Smiths axel. Ett ögonvittne säger till People att Washington inte gav Chris Rock nån uppmärksamhet utan bara pratade med Will Smith för att sen återvända till sin sittplats.

helskärm Bradley Cooper och Will Smith

helskärm Bradley Cooper kramar om Will Smith efter skådespelarens utbrott där han slog till Chris Rock

På andra bilder har Will Smith sin hand på Bradley Coopers midja medan skådespelarkollegan har sin arm på Smiths axel. Smiths och Coopers samtal avslutade med en omfamning, skriver People.

Chris Rocks programledarkollega Amy Schumer, 40, försökte lätta upp stämningen när hon intog scenen efter ett klädbyte:

– Jag har fått av mig den där Spider-Man-dräkten. Missade jag nåt? Det är liksom... en annan stämning här inne, sa hon medan publiken i salongen tacksamt försökte skratta åt Will Smiths utbrott.

Precis innan priset för bästa manliga skådespelare skulle delas ut var även Oscargalans producent Will Packer framme vid Will Smiths bord för ett samtal, uppger Variety.

Orden från Denzel Washington

När det stod klart att Will Smith belönades för sin insats i filmen ”King Richard” där han spelar tennisstjärnorna Serena och Venus Williams pappa, försökte han använda sitt tacktal för att prata om sin syn på familjen och kändisskapet:

– Jag vet att för att göra det vi gör så måste man klara av att ta skit, man måste klara av att folk pratar galet om en. I den här branschen måste man klara av att folk är respektlösa mot en och du måste le och låtsas som att det är okej, sa han på scenen mellan tårarna.

– Vid den här tidpunkten i mitt liv är jag överväldigad över vad gud uppmanar mig till att göra och vara i den här världen... Jag uppmanas att älska och skydda folk, och att vara en flod för mitt folk.

I sitt tacktal berättade Will Smith vad Denzel Washington sagt till honom bakom scenen:

– Han sa: ”Nu när du är på toppen, var försiktig, det är då jävulen kommer efter dig”.

Will Smiths förhoppning

Smith försökte också jämföra sig själv med karaktären han spelar i ”King Richard”:

– Richard Williams var en stark försvarare av sin familj, sa han och bad därefter om ursäkt för sitt uppträdande, till i princip alla förutom Chris Rock.

– Jag vill be om ursäkt till Oscarsakademin. Jag vill be om ursäkt till alla mina mednominerade.

– Konsten imiterar livet. Jag blev som den galna farsan, precis som de säger om Richard Williams. Men kärlek får en att göra galna saker, sa han innan han avslutade med att säga att han ändå hoppades att Oscarsakademin skulle bjuda in honom till nästa års gala:

– Tack för den här äran. Tack för det här... Jag hoppas att akademin bjuder in mig igen.

Enligt Los Angeles-polisen har Chris Rock avböjt att polisanmäla Will Smiths attack. Ansvariga för Oscarsgalan fördömer händelsen:

”Akademin accepterar ingen form av våld. I kväll är vi glada att hedra den 94:e galans vinnare, som förtjänar att uppmärksammas för sitt erkännande av kolleger och filmälskare från hela världen”, skriver man i ett uttalande.

helskärm Will Smith vid sitt tacktal.

