”Mad men”-stjärnan Robert Morse är död

Blev 90 år gammal

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

helskärm "Mad Men"-gänget Jon Hamm, producenten Matthew Weiner, John Slattery och Robert Morse, längst till höger i bild, efter Emmy-galan i Los Angeles 2010.

Den prisbelönta skådespelaren somnade in under onsdagen, bekräftar hans son för ABC7.

Skådespelaren Robert Morse, tvåfaldigt Tony-belönad och en av stjärnorna i tv-serien “Mad Men”, är död. Hans son Charlie bekräftar för ABC7 att fadern somnade in under onsdagen.

Vännen Larry Karaszewski, 60, filmproducent och medlem av Oscarsakademin, skriver på Twitter:

”Min goda vän Bobby Morse har gått bort, 90 år gammal. En stor talang och en vacker själ. Skickar min kärlek till hans son Charlie och dotter Allyn. Hade så roligt när jag hängde med Bobby genom åren”.

Robert Morse slog igenom och prisades för scenversionen av musikalen ”Hur man lyckas i affärer utan att egentligen anstränga sig” 1961, en roll som han också gjorde i filmversionen 1967. Morse är flerfaldigt Tony-nominerad och tog hem priset två gånger, dels för ”Hur man lyckas i affärer” 1961 och igen för rollen som Truman Capote i föreställningen ”Tru” 1992.

Under en karriär som sträckt sig över sju årtionden hann Robert Morse göra mängder av roller på scen, film och tv. I början av 00-talet syntes han återkommande i sjukhusserien ”City of angels”, i succéserien ”Mad men” gjorde han rollen som Bertram Cooper i 58 avsnitt mellan 2007 och 2015 och i ”American crime story: The people v. O. J. Simpson” porträtterade han Dominick Dunne.

