Folkkära skådisen fick lämna ”Masked singer”

Möjliga ledtrådar: Pappersbruk, nedhuggna träd, bok med titeln ”Ett träd som heter?”, en känguru, siffran ett, en skylt med texten ”kara-’oak’-bar. Lisa Nilssons ”Himlen runt hörnet”.

– Det är jag som är Sagoträdet, jag kanske ser ståtlig ut, men jag känner mig lite som en blyg viol. Vad är det jag har gett mig in på? Man måste nog säga att jag är en late bloomer men när jag fick chansen att skriva ett nytt kapitel i min liv så såddes det verkligen ett frö. Jag knackade på dörren och blev insläppt i en helt ny värld, där allt var möjligt. Det var verkligen stolpe in. Jag vet inte vilket trädslag jag består av men det kanske borde vara bok, eller en. Visst har jag hörts, dock aldrig i den här sortens show. Här är jag helt grön, även om jag har musikaliska rötter. Och familjen har hängt med en riktig kung. Jag är stolt över min stamtavla. Men jag vågar ta mig an stora utmaningar även om det så klart kan sluta med en kraschlandning, eller en sågning, det kan också göra ont. Fast om jag nu misslyckas, då är det väl bara att vända blad.