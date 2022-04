Mejla Markus Larsson

Will Smith och Barbara Bergström dödar humorn

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Will Smith nitar en komiker och Barbara Bergström anmäler ett satirprogram för opartiskhet.

Samtiden borde få livstids fängelse för humorlöshet.

Länge såg det ut som att Jada Pinkett Smiths man skulle ta hem den föga åtråvärda trofén för årets överreaktion.

Det fanns och finns inget rimligt med att Will Smith trampade upp på scenen mitt under Oscarsgalan och gav Chris Rock en örfil.

Allt för ett kasst skämt om Jada Pinkett Smiths frippa.

Rock verkar vara lite besatt av Jada. Hon nämns ofta i hans rutiner, men han har blåst roligare giftpilar på henne förr.

Det hade nästan varit mer begripligt om Will Smith tappat gångjärnen över Chris Rocks medverkan i komedin ”Grown ups 2” i stället.

Om mannen som en gång spelade den blåa anden i ”Aladdin” hade gjort som sin fru, himlat med ögonen och skakat på huvudet, hade efterspelet sett annorlunda ut.

helskärm Chris Rock och Will Smith.

Chris Rocks skämt om Jada Pinkett Smiths sjukdom alopecia, som kan orsaka fläckvis håravfall, hade slagit tillbaka på honom själv. Det är så det ska fungera. Dåliga skämt har en förmåga att skjuta ner avsändaren.

Men nu blev det som det.

Oroväckande många ”hö hö hö”-män och ”hö hö hö”-kvinnor tyckte att Smith gjorde rätt. Det finns gränser. Finns det? Sedan när blev det tillåtet att misshandla en komiker? Påminn mig gärna om när det tåget lämnade perrongen.

Oscarsakademien har markerat mot Will Smith och stängt av honom i tio år från Oscarsgalan.

Det kan bara vara vindkraftverk som provocerar högern mer än public service

Och precis när man trodde att den sista outhärdliga memen av Will Smiths hedersvåld har publicerats i sociala medier kliver skolgrundaren och entreprenören Barbara Bergström fram och säger:

”Håll min skolpeng.”

I veckan anmälde hon satirprogrammet ”Svenska nyheter” till Granskningsnämnden. Hon tycker att komikern Kristoffer Appelquists skämt om Internationella engelska skolan och svenska friskolesystemet bryter som SVT:s sändningstillstånd.

Inslaget är enligt Barbara partiskt och osakligt.

helskärm Barbara Bergström.

Vi tar det igen:

Barbara Bergström anmäler ett humorprogram till Granskningsnämnden.

Det kan bara vara vindkraftverk som provocerar högern mer än public service. Och det kommer antagligen att vara så tills samma höger äger SVT och kan göra om den till ett konservativt Pravda.

Någon borde tipsa Barbara om att ”Svenska nyheter” inte är samma sak som, till exempel, ”Aktuellt” eller ”Rapport”.

Sedan när behövde ett satirprogram vara opartiskt och sakligt? När gick det tåget från perrongen? Var det SJ som låg bakom även den avgången?

I en allt mer militaristisk tid brukar humorn vara det första som dör

Det finns en evig gemensam nämnare mellan diktatorer, den ekonomiska eliten och Fresh Prince i Bel Air:

Allihop är livrädda för att bli förlöjligade. Deras makt krymper för varje skratt.

Därför borde Will Smith och Barbara Bergström få ståuppkomiker och Svenska nyheter att slippa knivarna och leverera ännu vassare skämt. Vi lever i en guldålder.

Men det behöver inte bli så. I en allt mer militaristisk tid brukar humorn vara det första som dör.

Passa på att skratta åt eländet så länge det är tillåtet enligt svensk lag.

helskärm Gary Oldman i ”Slow horses”.

Larssons topp tre

1. Gary Oldman (skådespelare)

Han är fantastisk som försupen, bitter, cynisk och elak spionchef i nya tv-serien ”Slow horses” på Apple Tv +. Glasögonen är perfekta och skjortan har inte tvättats sedan John Le Carré skrev romanen ”Spionen som kom in från kylan”.

2. ”Summer of soul” (musikdokumentär, Disney +)

Bland det finaste med årets galasäsong är att dokumentärfilmen om Harlem Cultural Festival fått bode en Oscar och en Grammy. Den innehåller konsertklipp som saknar motstycke.

3. ”Midnight rocker” (album, Horace Andy)

De bästa spåren på soulrebellens nya album är nästan samma renässans som när Solomon Burke spelade in ”Don’t give up on me” eller när William Bell gjorde ”This is where I live”. Det var länge sedan som rösten som bland annat var med och byggde Massive Attack på 90-talet hördes i ett lika fint sammanhang.

Publisert: Publicerad: 10 april 2022 kl. 15.53