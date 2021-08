Komikern Sean Lock är död – blev 58 år

Hyllas av brittiska komikereliten

Publicerad: Mindre än 40 min sedan Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

helskärm Sean Lock.

Sean Lock har dött i cancer – bara 58 år gammal.

Det bekräftar komikerns agent för brittisk media.

”Jag kommer sakna honom så mycket”, skriver kollegan Jimmy Carr på Twitter.

Sean Lock har en lång karriär bakom sig, som komiker och tittarfavorit i olika humorpaneler i brittisk tv som ”QI”, ”8 out of 10 cats” (med programledaren Jimmy Carr) och ”Have I got news for you”.

Men innan tv-succén jobbade han som byggarbetare och menade senare att tiden ute i solen orsakat den hudcancer han drabbades av redan på 80-talet.

Lock utsågs till bästa livekomiker på British comedy award år 2000 och har förutom programledarjobb även skrivit filmer och tv-serier.

Hans agent Off the kerb productions skriver i ett uttalande att Lock dog i hemmet omgiven av sin familj. Han efterlämnar fru och tre barn.

helskärm Sean Lock i ”8 out of 10 cats”.

Gervais: Underbar man

Efter sin död hyllas nu Sean Lock av sina komikerkollegor.

– Det är förkrossande att förlora min käraste vän Sean Lock, han var ett äkta original, en underbar komiker, säger Bill Bailey enligt BBC.

”Brutala nyheter om Sean Lock idag. Jag älskade honom. Jag tittar på klipp på honom nu, och skrattar och gråter. Jag kommer sakna honom så mycket”, skriver Jimmy Carr på Twitter.

”Under 15 år som producent för ’8 out of 10 cats’ fick Sean Lock mig att skratta så mycket, så ofta. En unik och briljant komisk röst. Kärlek till hans familj och många vänner”, twittrar Richard Osman.

”Så sorgliga nyheter. Vila i frid store Sean Lock. En av de roligaste, mest inflytelserika komikerna av sin generation. En underbar man”, skriver Ricky Gervais.

”De bästa avsnitten av ”QI” som jag var inblandad i var alltid de med Sean Lock som en av gästerna. En så komplett briljans i sin komik. Vilken förlust”, skriver Stephen Fry.

”En enormt rolig och ytterst underbar man. Kommer bli så saknad”, skriver Dawn French på Twitter.

