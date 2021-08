Jennifer Lopez har raderat exet på Instagram

Nya draget sedan återföreningen med Ben Affleck

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Jennifer Lopez och Alex Rodriguez 2017.

Ex-pojkvännen Alex Rodriguez har försvunnit spårlöst från Jennifer Lopez Instagramkonto.

Samtidigt har sångerskan avföljt den tidigare basebollstjärnan, skriver Page six.

I juni fångades Jennifer Lopez på bild, kyssandes skådespelaren Ben Affleck. ”Bennifer” blev ett begrepp under deras 18 månader långa förhållande, fram tills de slog upp förlovningen 2004.

I samband med sin 52-årsdag i slutet av juli, la Jennifer Lopez upp en ny pussbild på Instagram där hon kysser en man som antas vara Ben Affleck, 48.

På lördagskvällen noterade följare att alla spår av Jennifer Lopex ex-pojkvän Alex Rodriguez, 46, raderats från hennes Instagram.

Exet åkte till Rivieran

Exempelvis har alla bilder på paret ihop i samband med president Joe Bidens installation, försvunnit från kontor. Däremot finns bilder från tillställningen på Jennifer Lopez själv kvar, liksom klipp på när hon framför sångerna ”This land is your land” och ”America the beautiful”.

Hon har samtidigt passat på att avfölja Alex Rodriguez på Instagram. Paret bröt officiellt upp i april i år.

helskärm Ben Affleck och Jennifer Lopez fånades på bild i en djup kyss på restarang Nobu i Malibu tidigare i sommar.

Den tidigare stjärnan i basebollaget New York Yankees uppges nu leva singelliv och har synts på jetset-ställen som Saint-Tropéz och Monaco under sommaren.

Han har där umgåtts med bland andra sportreportern Melanie Collins, 35. Men en källa förnekar för Page six att de två har inlett ett förhållande. Alex Rodriguez ”är singel och har kul”, säger källan.

Publisert: Publicerad: 16 augusti 2021 kl. 00.05