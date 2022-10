Paris Hilton: Hölls fast och utsattes för sexuella övergrepp

Tv-profilen riktar nya anklagelser mot skolan

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

Paris Hilton har tidigare berättat om sin hemska tid på internatskolan i Utah.

I en intervju med New York Times berättar hon nu om sexuella övergrepp under medicinska undersökningar.

– De stoppade in sina fingrar i oss, säger hon.

Som tonåring smet Paris Hilton, 41, ofta ut för att festa och till slut fick föräldrarna Rick och Kathy Hilton nog. De skickade henne till internatskolan Provo Canyon School i Utah i slutet av 90-talet.

I dokumentären ”This is Paris” som släpptes 2020 hävdade Hilton att hon ”torterades” och ”misshandlades mentalt, känslomässigt och fysiskt” under tiden på skolan.

helskärm Paris Hilton.

Sexuella övergrepp

I en ny intervju med New York Times berättar tv-profilen att hon försökt förtränga vissa händelser, men nu när hon ser tillbaka på dem inser hon att det även förekom sexuella övergrepp.

– Väldigt sent på natten, ungefär klockan 3 eller 4 på morgonen, kunde de ta in mig och andra tjejer i ett rum där de utförde medicinska undersökningar. Det här var inte ens med en läkare. Det var med olika personer ur personalen, och de fick oss att lägga oss på bordet och sen stoppade de in fingrarna i oss, säger Paris Hilton .

Hon tillägger att hon var ”väldigt rädd”.

helskärm Paris Hilton.

Hårt medicinerad

På Twitter skriver hon att det handlade om manlig personal, att hon var ”hårt medicinerad” och led av sömnbrist när hon tvingades till ”livmoderhalsundersökningarna”.

”Jag grät medan de höll ner mig och sa ’nej!’. De sa bara ’håll käften’” skriver hon bland annat.

helskärm Provo Canyon School i Utah.

Skolans svar

Hiltons vittnesmål ingår i en större granskning av New York Times om övergrepp inom den psykiatriska vården av tonåringar.

Provo Canyon School såldes till nya ägare i augusti 2000, och därför säger de att de inte ”kan kommentera verksamheten eller studenternas erfarenheter innan dess”.