Veckans film och serier – försenad Aquaman och ny ”Reacher”

Ny säsong av ”Archer” på Netflix

Mikael Forsell/TT

Publicerad 2023-12-13

En uppföljare till ”Aquaman” och ett nytt försök av Disney att filmatisera historien om halvguden Percy Jackson är höjdpunkterna.

Här är veckans filmer och serier.

FILM (premiär 15/12).

”Aquaman and the lost kingdom” (20/12).

Ett år försenad och omgärdad av efterhängsna rykten om trubbel med såväl handlingen som vid inspelningen kommer uppföljaren till ”Aquaman” från 2018. Jason Momoa är tillbaka som Vattenmannen, som den här gången tvingas ta hjälp av sin halvbror (Ocean Master) för att bekämpa storskurken Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) och rädda staden Atlantis.

Amber Heard och Nicole Kidman finns med i rollistan, liksom Dolph Lundgren i en biroll som kung Nereus.

expand-left helskärm Jason Momoa är tillbaka som Aquaman. Pressbild.

”Flykten från kycklingfabriken” (Netflix).

Aardman, filmbolaget med stop motion-tekniken till Wallace & Gromit och fåret Shaun, ligger bakom uppföljaren till 2000 års film ”Flykten från hönsgården”. Den här gången ser flygfäna ut att ha funnit sitt paradis, men när de upptäcker en kycklingfabrik i närheten bestämmer de sig för att göra en kommandoinsats.

expand-left helskärm Hjältarna från "Flykten från hönsgården" är tillbaka i en ny film. Pressbild.

”The family plan” (AppleTv+).

Actionfilm om Dan (Mark Wahlberg) som en gång i tiden var hemlig lönnmördare åt staten, men nu lever lugnt familjeliv i förorten. Tills någon vill åt honom. Så Dan flyr med sin intet ont anande familj till Las Vegas för att komma undan dem som vill döda honom.

Övriga premiärer:

”Liv”.

Dokumentärfilmarna Kristina Levin Vinter och Finn Vinter filmar sig själva och sin strävan efter att få barn.

expand-left helskärm Det har redan kommit ett par filmer om Percy Jackson, men nu rebootar Disney+ historien med en ny serie. Walker Scobell spelar halvguden Percy. Pressbild.

TV/STRÖMMAT

”Percy Jackson och olympierna” (20/12, Disney+).

Percy Jackson (Walker Scobell) är tolv år när han får höra att han inte är som alla andra. I själva verket är han en grekisk halvgud och det finns ett viktigt uppdrag för honom att utföra. Men först måste han åka på sommarläger med de andra halvgudarna.

Omåttligt populära Percy Jackson, som jämförts med Harry Potter, har redan tidigare filmatiserats, men de båda filmerna blev inga stora succéer och nu gör Disney+ en ny storsatsning med en ny serie.

Övriga premiärer:

”Reacher” (15/12, Prime Video).

I den andra säsongen baserad på Lee Childs böcker utreder Reacher varför så många av hans gamla kompisar från armén mördas.

”Archer” (15/12, Netflix).

Säsong 14 av den kultförklarade animerade agentserien.

”Carol and the end of the world” (15/12, Netflix).

Animerad apokalyptisk science fiction-dramakomedi om Carol som inte kan släppa loss sina lustar som alla andra, trots att världen är på väg att gå under.

”Smothered” (18/12, SkyShowtime).

Brittisk komediserie om Sammy (Danielle Vitalils) och Tom (Jon Pointing) som bestämmer sig för att dejta varandra i tre veckor och sedan aldrig höras mer.