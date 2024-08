Robert De Niros bolag döms betala 13 miljoner

Ska ha skrikit och svurit åt anställd

Publicerad 2023-11-10

email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Skådespelaren Robert De Niros produktionsbolag ska betala 1,2 miljoner dollar, över 13 miljoner kronor, i skadestånd till en tidigare anställd för könsdiskriminering och illa behandling.

Kvinnan hade stämt De Niros bolag på 12 miljoner dollar men juryn i det civilrättsliga målet i domstolen i New York fastställer beloppet De Niros bolag Canal Productions ska betala till en tiondel.

Kvinnan slutade sitt jobb i april 2019 och har sedan dess tvistat rättsligt med De Niro och hans bolag. Hon anklagar De Niro och hans flickvän för att ha gjort hennes jobb till en mardröm. Skådespelaren hävdar å sin sida att kvinnan ställt högre och högre krav för att stanna kvar och att hon fått tredubblad lön och ny jobbtitel trots oförändrat ansvar.

expand-left helskärm Storstjärnan Robert De Niros bolag döms att betala motsvarande 13 miljoner kronor till en tidigare anställd för könsdiskriminering i lönesättning och för kränkande behandling. På bilden, från oktober, anländer skådespelaren till en av dagarna i domstolen.

De Niro, nu aktuell i Martin Scorsese-filmen ”Killers of the flower moon”, satt själv i vittnesbåset några dagar under den två veckor långa förhandlingen. Han medgav att han hade sagt till kvinnan att hans personliga tränare, en man, hade högre lön än henne eftersom han var familjeförsörjare.

Men vad gällde att hon behandlats illa i övrigt, som att De Niro skrikit och svurit åt henne, hävdade skådespelaren att han möjligen höjt rösten mot henne men aldrig agerat respektlöst eller förolämpat henne. Sen ropade han ”Skämmes” tvärs över rättssalen till kvinnan.

Redan före det att kvinnan stämde bolaget stämde De Niros bolag kvinnan, 2019, på 6 miljoner dollar. Advokaterna hävdade att hon hade brutit mot plikter om lojalitet och förtroenden och att hon hade lagt beslag på bonuspoäng hos flygbolag som tillhörde produktionsbolaget, till ett stort värde. De kraven har helt avfärdats i domstol.