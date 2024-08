Bo Mårtensson död – spelade Skumberg i tv-klassikern

Kollegan: Det kom som en chock för mig

Publicerad 2023-11-07

Han blev känd som Skumberg i tv-klassikern ”Solstollarna”.

Nu är Bo ”Mora” Mårtensson död efter en tids sjukdom.

Han blev 76 år gammal.

Bo Mårtensson medverkade i både ”Solstollarna” och föregångaren ”Toffelhjältarna” som sändes i SVT under åttiotalet.

De flesta av karaktärerna – som sekreteraren Ulla-Bella, tullaren Åke och direktör Knegoff – spelades av skaparna Per Dunsö och Ola Ström.

Bo Mårtensson, här på en bild från 2018, blev 76 år.

Men lika väl minns vi Skumberg. I sin karaktäristiska utstyrsel med trenchcoat och hatt smugglade han wienerbröd från Köpenhamn i en liten rund båt, ständigt jagad av den nitiske tullaren.

Tittarna såväl som de gästande artisterna fick ofta lära sig av Skumberg hur chokladen i de danska bakverken uttalas på andra sidan sundet.

Inte ens världsstjärnan Samantha Fox slapp undan språklektionen. Scenen när Skumberg till sist får henne att säga ”chokoläääde” tillhör de mest klassiska i ”Solstollarna”.

Efter flera försök lyckades Skumberg få Samantha Fox att prata danska i "Solstollarna".

Därför kallas han ”Mora”

I ”Toffelhjältarna” spelade Bo Mårtensson hotellbetjänten Max.

Men för vännerna hemma i Malmö var han bara ”Mora”.

Smeknamnet fick han under sextiotalet av Ola Ström och de övriga medlemmarna i popbandet Gonks. Under en period när gruppen började bli allt mer framgångsrik hade Bo Mårtensson bokat in en skidresa till Mora.

De andra i bandet försökte få honom att stanna hemma och repa inför en kommande turné, men Bo Mårtensson åkte ändå. Sedan dess var det ”Mora” som gällde för vännerna i branschen.

Utöver åren i Gonks producerade och skrev han en stor blandning av låtar i sin studio.

”Han var oerhört underskattad som musiker”, skriver Ola Ström i ett minnesord som han valt att dela med Aftonbladets läsare.

Festade med Rolling Stones

Thomas Nyberg, basist i den ensemble som gjorde musiken i ”Solstollarna”, instämmer.

– Är man femtiotalist kommer man ihåg honom från Gonks och inte ”Solstollarna”. Det kom som en chock för mig när jag fick veta att han lämnat oss, säger han.

Ola Ström berättar hur Gonks spelade med dåtida storheter som Hep Stars, Kinks och Procul Harum. Han delar också anekdoten om hur bandet festade med Rolling Stones hemma i hans lägenhet i Malmö:

”För mig, och för Mora, vad det vardagarna efteråt som blev så speciella, när vi slog oss ner i mina föräldrars nersuttna Chippendalesoffor med våra akustiska gitarrer, när Mick Jagger, Brian Jones och Keith Richards inte gav sig förrän vi lärt oss gitarrfrasen till ”Last time”, det tog några timmar, vi var inte vana vid sådana avancerade övningar.”

Bo Mårtensson dog av kronisk njursjukdom tisdagen den 31 oktober.

Tullaren, Ulla-Bella och Skumberg i 2014 års tappning när de återförenades i ett reportage i SVT.