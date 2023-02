Mejla Per Bjurman

Den långa väntan är över när Springsteen gör comeback i Tampa

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

TAMPA. Det har gått nästan sju år sedan de senast rattade ut på Thunder road, men nu är den långa pausen över.

I natt inleder Bruce Springsteen & The E Street Band äntligen en ny turné i det gassande solskenet i Tampa på Floridas västkust.

Talrika soul-covers tycks, i enlighet med temat på senaste albumet, vara att vänta.

2016 var det Springsteen och hans omsusade band senast rundade jordklotet med det som kallades en andra ”The river”-turné.

Sedan dess har han uppträtt på Broadway, skrivit självbiografi, spelat in tre album med vitt skilda anslag – och som alla andra suttit och väntat på att en pandemi ska klinga av, så han kan komma ut och möta sin publik igen.

I natt är väntan, som sagt, över. I väldiga Amalie Arena i Tampa – där ångermanländska hockeystjärnan Victor Hedman till vardags spelar sina hemmamatcher med Tampa Bay Lightning – inleds till sist en resa som lär pågå resten av året och vid midsommar når Göteborg för tre utsålda Ullevi-shower.

– Jag råkade snubbla över det mest lyckosamma jobbet i världen och betalades en förmögenhet för något jag hade gjort gratis, sa den nu 73-årige ikonen nyligen i en uppmärksammad intervju med amerikanske radioprofilen Howard Stern.

helskärm Bruce Springsteen på Rock & Roll Hall of Fame ceremoni 2022.

– Att gå i pension är inget jag ens kan tänka mig. Jag kanske inte kommer orka göra tretimmarsshower för evigt, men jag tittar på sådana som Johnny Cash och Pete Seeger och känner att jag har så många olika slags musikaliska uttryck att jag likt dem kan uppträda resten av livet.

Exakt vad för slags föreställning han tänker ta ut i världen den här gången är inte helt känt, men att döma av vad som sipprat ut från repetitionerna i Trenton i New Jersey de gångna veckorna kommer åtminstone visst fokus ligga på de omdiskuterade soul-covers han tog sig an på senaste albumet ”Only the strong survive” – en noterbar uppgift för att det ju faktiskt inte var E Street Band som kompade under de inspelningarna.

Tillika lär Herr Boss för första gången lufta en del material från ”Letter to you”, det ”riktiga” E Street-album de gjorde sig redo att turnera med just som pandemin bröt ut.

Däremot verkar vi inte få höra en endast ton från country-färgade avvikelsen ”Western stars” och med sin mjuka Jimmy Webb-patina och sina ambitiösa orkesterarrangemang kanske de sångerna ter sig för aparta för en rockshow som den här.

Hur publiken reagerar på upplägget återstår att se, men förväntningarna i Tampa är i alla fall skyhöga. Hela Florida-metropolens kompakta, solstekta downtown har tagits över av Springsteen-fans, inte alla purunga om man säger så, och när de kvällen innan sitter under palmerna på de intagande uteserveringarna febrar de på precis samma sätt som tonåringar inför, exempelvis, en Justin Bieber-show.

Inte så konstigt, kanske. Det är ju sex år sedan de senast togs med på en tripp till the promised land.

helskärm Bruce Springsteen utanför sitt hotell i Göteborg 2016.