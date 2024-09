Adele tvingas ställa in Las Vegas-shower

Världsstjärnan sjuk

Publicerad 2024-02-28

Adele kör helgkonserter i Las Vegas i vår.

Men nu tvingas hon ställa in resten av showerna på grund av sjukdom.

”Jag har inte fått chans att återhämta mig” meddelar artisten.

Hyllade artisten Adele, 35, tvingas ställa in kommande fem helgerna med konserter, ”Weekends with Adele” i Las Vegas. Anledningen är att hon blivit sjuk och att rösten inte håller.

”Jag var sjuk i slutet av den förra delen och hela min paus. Jag hade inte riktigt fått chansen att återhämta mig helt innan showerna återupptogs och nu är jag sjuk igen. Tyvärr har det tagit på min röst” meddelar hon på Instagram.

Adeles röstproblem

Adele kunde ses bära ansiktsmask redan i torsdag förra veckan, rapporterar TMZ. För publiken i helgen berättade hon att det var ”svårt att nå de höga tonerna ordentligt” eftersom ”hennes röst brinner”.

Stjärnan skulle göra sin sista helgshow på Ceasars i mitten av juni men nu är det oklart när resterande konserter blir av.

Adele ska vidare för shower i Tyskland efter Vegas och kommer stå på scen igen tidigast i april. Biljettinnehavarna väntas få information om ombokning så snart som möjligt.

Ställt in Las Vegas tidigare

Det är inte första gången brittiska sångerskan tvingas ställa in ”Weekends with Adele”. För två år sedan fick hon ställa in i showpremiären i sista sekund på grund av ”fördröjda leveranser och covid”

Det rapporterades senare att sångerskan ska ha ställt in för att hon var missnöjd med showen.