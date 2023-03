Rickard Olsson efter skilsmässan – är rädd att förlora huset: ”Det betyder mycket”

Har bott i ”boden” i sex månader: ”Jag är inte bittert lagd, men kan älta saker”

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

Han har bott i huset på tomten i ett halvår – och ännu är inte den omskrivna skilsmässotvisten löst.

Rickard Olsson väntar fortfarande på beskedet om han tvingas bort från det stora huset som han beskriver som sitt livsverk.

– Jag vill väldigt, väldigt gärna bo kvar och åldras på den platsen.

Det var i oktober som programledaren Rickard Olsson, 56, och Giselle Essé Olsson, 46, meddelade att de skulle skilja sig efter två års äktenskap.

Under äktenskapets gång valde Rickard Olsson att via ett gåvobrev skänka halva sitt hus i Saltsjöö-Boo till sin exfru där han har bott sedan 1998. Taxeringsvärdet är 8 450 000 kronor där hälften alltså är värt 4 225 000 kronor. Parterna är däremot inte överens om hur det ska fördelas och vad som är rimligt. I dagsläget kommunicerar exmakarna endast via sina juridiska ombud.

helskärm Asta Olsson, Rickard Olsson och ex-frun Giselle Essé på filmpremiär 2021.

”Litet och inrutat liv”

Rickard Olsson har flyttat ut till ett litet hus på tomten där hans dotter Asta tidigare bodde. Det är på grund av att hans exfrus två söner bor i huset på heltid.

– Jag bor i Attefallshuset på tomten och det är för deras skull, snart firar jag sex månader där. Det känns märkligt, men ni anar inte vad människan kan vänja sig vid. Ibland kan man gå med ett krossat Iphoneskal i tre år och vänja sig vid det.

Rickard Olsson beskriver sitt nuvarande liv som ”litet och inrutat”.

– Jag åker fram och tillbaka till radion, sedan gör jag små utflykter för att inte tråkas ihjäl. Jag försöker hitta på saker för att inte sitta och älta, säger Rickard Olsson som förklarar att han trots allt inte är helt under isen.

– Jag mår förhållandevis bra, jag tycker jag har en ganska bra balans i kroppen trots sakernas natur.

helskärm Rickard Olsson.

Riskerar att förlora huset

Den stora stötestenen är huset som ligger på en strandtomt i Saltsjöö-Boo i Nacka. Rickard Olsson beskriver det som sitt livsverk och det är där han har bott i hela sitt vuxna liv. Tvingas han ge exhustrun halva taxeringsvärdet är det inte ekonomiskt möjligt för honom att bo kvar.

– Det är där jag har mina rötter, jag har aldrig bott på samma ställe så länge som jag har bott där. Framförallt betyder det mycket för min dotter Asta, det är hennes barndomshem, därför betyder det också mycket för mig.

Är du rädd att förlora huset?

– Jag är både rädd att förlora det, men jag har också vant mig vid tanken. Människan har som sagt en fantastisk förmåga att anpassa sig. Jag gillar Van Halens Jump” där de sjunger ”You got to roll with the punches”.

helskärm Rickard Olsson.

”This to shall pass”

Så du är anpassningsbar?

– Man kan ha två känslor samtidigt. Jag vill väldigt, väldigt gärna bo kvar och åldras på den platsen för jag har svårt att tänka mig att jag kommer att hitta en annan plats som jag tycker lika mycket om. Samtidigt vet jag också att människan alltid hittar ursäkter för att må bra eller hyfsat. Det är väl en överlevnadsinstinkt.

Rickard Olsson säger att han trots allt ser en ljusning framåt.

– Ja, jag tror det. ”This to shall pass”, allting passerar. Det finns ett ljus, men jag vill samtidigt att det ska gå rätt till, jag vill inte ångra mig i efterhand.

Med det sagt, ångrar du någonting när du ser tillbaka?

– Det kan jag inte svara på nu, det återstår att se var jag landar efteråt mentalt. Det finns den gamla klyschan att det kinesiska ordet för kris är detsamma som möjlighet. En vacker dag kanske jag kommer att säga att det här var det bästa som kunde hänt mig i mitt liv, det löste alla knutar. Eller så blir det ”fy fan!” och så ångrar jag mig resten av livet. Det är svårt att säga när man står mitt i det.

helskärm Rickard Olsson.

Jobbar med ny quizapp

Han beskriver hur livet framåt ser ut:

– Det fortsätter väl som det har gjort ett tag. Jag åker till Cypern på lördag och till Vemdalen nästa helg. Jag har gått in i den här appen Active Quiz och så har jag moderatorsuppdrag och är uppskattad på jobbet. Även om det privata krisar så ser det ljust ut för mig som person.

Vad är det för app du gått in i?

– Det finns en app som heter Kahoot som används som läromedel i hela världen. Den här Active Quiz innebär dessutom att man rör sig. Folkbildning och folkhälsa är två saker som ligger mig väldigt varmt om hjärtat.

”Jag har aldrig varit så ointresserad av det motsatta könet i hela mitt liv”

Med allt det här sagt, känner du dig bitter?

– Jag tror många tror att jag är bitter för att jag pratar om ”Vem vet mest” och Vasaloppet och sådana gamla grejer. Bitterhet, då går man och grämer sig, när det är frågetecken som är kvar i luften, då tycker inte jag att det är bitterhet. Jag är inte bittert lagd, tro det eller ej. Däremot kan jag älta saker, men det är inte samma sak som att vara bitter. Jag älskar uttrycket ”gå vidare är silver, älta är guld”.

Vad hoppas du på nu?

– Jag hoppas att jag kommer att landa på fötterna och att jag och min dotter får tillbaka hem, en soffa där vi kan sitta och titta på film i.

På frågan om han kan tänka sig att dejta igen så kommer svaret snabbt:

– Nej, jag är totalt… Nej! Jag har aldrig varit så ointresserad av det motsatta könet i hela mitt liv. Jag var till och med mer intresserad av det motsatta könet innan jag var könsmogen.