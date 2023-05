Hampus Hedström vinner ”Let’s dance” 2023: ”Helt surrealistiskt”

Efter rafflande finalen

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

helskärm Vinnarparet Hampus Hedström och Ines Maria Ștefănescu.

Efter elva veckor har ”Let’s dance” 2023 avgjorts.

Det blev en spännande final mellan Charlotte Kalla och Hampus Hedström, och efter att juryn och tittarna fått säga sitt står det klart att Hampus Hedström står som vinnare.

– Helt surrealistiskt, säger han.

I elva veckor har ”Let’s dance”-deltagarna dansat mot varandra och en efter en lämnat programmet. I kvällens final var det Charlotte Kalla och Hampus Hedström som slogs om vinsten, och det var en jämn kamp.

Paren gjorde tre danser var, och avslutade med varsitt shownummer till ett medley av låtar. Båda paren hyllades och fick höga poäng av juryn, och efter att både juryn och tittarna sagt sitt stod det klart att Hampus Hedström och Ines Maria Ștefănescu vinner programmet och den ärofyllda glasskon.

– Helt surrealistiskt, säger han om vinsten.

– Jag är bara så tacksam, det här är verkligen det roligaste jag gjort. Jag fick den bästa dansläraren och bästa kompisen, och nu står vi här och har vunnit finalen, det är faktiskt helt sjukt.

helskärm

helskärm

”Finns inget som slår den känslan”

Dansparet berättar att de njöt av att dansa under finalen.

– Vi visste att vi skulle gå in och dansa vår sista dans, det finns inget som slår den känslan säger Ines.

Hampus håller med:

– Vi sa när vi gick in att ”i kväll handlar bara om att ha kul”. Det är det jag tror har gjort att det har gått bra, vi har haft kul. Jag tror att folk där hemma har känt det.

Hampus Hedström har tidigare sagt till Aftonbladet att han inte förväntade sig att stå i ”Let’s dance”-finalen. Hans mål var att inte åka ut först i tävlingen.

Trodde ni att ni skulle ta hem hela ”Let’s dance”?

– Man har väl drömt, säger Hampus och fortsätter:

– Det har bara varit vecka för vecka, och en sådan njutning att få göra alla danser och gå igenom hela den här upplevelsen.

Ska fira med fotbad

Hampus Hedström och Ines Maria Ștefănescu kommer nu fira vinsten med att dansa tillsammans med de andra ”Let’s dance”-deltagarna.

– Sen ska vi sova och äta som vi inte har gjort under de här veckorna, säger Ines.

Hampus håller med och tillägger att han vill göra ett fotbad.

– Jag vill ta hand om fötterna, tänk dig ett fotbad nu efter fyra månader. Ett varmt, varmt fotbad, säger han.

helskärm

Hyllades av juryn

I finalen dansade Hampus och Ines en Paso Doble, en Cha Cha och en avslutande showdans. Redan efter första dansen hyllades han av juryn och fick tre tior.

Efter det avslutande shownumret, där det både ingick dans och trolleritrick gav juryn sina lovord till Hampus.

– Vilken jäkla show, jag fick allt och mer till! My man, I have a new hero, sa Dermot Clemenger efter numret.

– Du gör en show som har klass, stil, allt har du lärt dig här i elva veckor. Det var så jävla intressant, sa Tony Irving.

Hampus fick full pott från juryn under hela kvällen efter danserna.

– Det är så sjukt att jag har genomfört hela den här resan nu, sa han i programmet.

helskärm

helskärm

helskärm

Finalen stormades

Under Charlotte Kallas och Tobias Karlssons första dans stormades dansgolvet plötsligt av en grupp klimataktivister som tog sig upp på golvet.

De höll upp en banderoll med texten ”Återställ våtmarker” för kamerorna, men togs sedan bort från golvet av personal på plats, efter att en kamerakran knockat en av personerna. Polis tillkallades snabbt till platsen och avvisade dem, meddelar TV4:s kommunikationschef Charlie Forsberg i ett meddelande till Aftonbladet. Han vill inte kommentera TV4:s säkerhetsarbete vidare.

När Aftonbladet når Charlotte Kalla och Tobias Karlsson säger Tobias att han inte märkte vad som hände under numret, och ger en eloge till Charlotte som fortsatte dansa.

– Det skulle inte få förstöra numret, säger hon.