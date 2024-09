Streep vill återuppstå i ny ”Mamma Mia”

Skarsgård inte lika positiv

Uppdaterad 2023-10-03 | Publicerad 2023-09-14

Meryl Streep skulle inte ha något emot att spela in en tredje ”Mamma Mia”.

Det säger den 74-åriga filmstjärnan till Vogue.

Den stjärnspäckade Abba-musikalfilmen ”Mamma Mia” hade premiär 2008 och följdes tio år senare upp med ”Mamma Mia! Here we go again”.

Att hennes rollfigur Donna – spoiler alert – inte överlever uppföljaren är inget problem, enligt Meryl Streep.

– Om hon (producenten Judy Craymer) kan komma på ett sätt att reinkarnera Donna skulle jag vara med på det. Eller så kan det vara så där som i en såpopera, där Donna kommer tillbaka och avslöjar att det egentligen var hennes tvillingsyster som dog, säger hon till Vogue.

”Kommer att ligga i en urna”

I samma artikel förklarar Amanda Seyfried, som spelade dottern Sophie i filmerna, att även hon skulle vilja göra en till film.

– Våga visa mig en enda person person som inte vill ha en tredje ”Mamma Mia”, säger hon.

Också Pierce Brosnan och Colin Firth säger sig vara redo att hoppa in en gång till. Svenske Stellan Skarsgård är dock inte lika optimistisk.

– Jag kommer att ligga i en urna när ett manus till ”Mamma Mia 3” väl kommer, men jag deltar gärna som en hög med aska, säger han till Vogue.