Spotify kommer inte att förbjuda AI-musik

Daniel Ek: ”Stort team som arbetar med den här typen av frågor”

TT

Uppdaterad 2023-11-29 | Publicerad 2023-09-26

Det kommer att bli svårt att reglera användningen av AI-teknik i branschen och Spotify har inga planer på att förbjuda AI-genererat innehåll från plattformen.

Det säger strömningstjänstens vd Daniel Ek i en intervju med BBC.

I våras avslöjades ett påhittat samarbete mellan Drake och The Weeknd. Låten ”Heart on my sleeve”, som gjorts med AI-klonade röster från artisterna, ska ha genererat 20 miljoner strömningar under 48 timmar innan den plockades bort från Spotify, Apple Music, Tidal, Youtube och Tiktok.

Det var efter påtryckningar från skivbolagsjätten Universal Music, som representerar Drake och The Weeknd, som låten plockades bort och skivbolaget menade att den virala spridningen visar att plattformarna har ”ett grundläggande juridiskt och etiskt ansvar att förhindra att deras tjänster används på ett sätt som skadar artister”.

expand-left helskärm Spotifys medgrundare och vd Daniel Ek säger att att musikbranschen står inför en "knepig utmaning". Arkivbild.

Bör inte användas för att imitera artister

I en intervju med BBC säger Spotify-grundaren Daniel Ek att branschen står inför en ”knepig utmaning” och att användning av AI i musik sannolikt kommer att diskuteras i ”många, många år framöver”.

Han hävdar att det kan finnas godtagbara skäl att använda sig av artificiell intelligens för att skapa musik, men att tekniken inte bör användas för att imitera artister utan deras samtycke.

expand-left helskärm Spotify.

Stort team som arbetar med frågan

– Du kan föreställa dig att någon laddar upp en låt och påstår sig vara Madonna, fast de inte är det. Vi har varit med om det mesta i Spotifys historia vid det här laget med människor som försöker lura vårt system. Vi har ett väldigt stort team som arbetar med just den här typen av frågor, säger Daniel Ek.

AI är inte förbjudet på Spotify, men plattformen tillåter för närvarande inte att dess innehåll används för att träna en maskin eller AI-modell, som sedan kan producera musik.