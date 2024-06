Carin Götblad talar med tyngden hos den som fick rätt

Ålder: 67.

Bor: Stockholm och Gotland.

Yrke: Jurist och polischef.

Tidigare medverkan: Sommarpratade 2008.

Första meningen: ”Åh, vad vackert det är i Visby.”

Sista meningen: ”Om jag inte kan somna på kvällen, då tänker jag på min polishäst och att när jag slutar jobba, då tar jag med mig min häst till Gotland och vi ska ha det underbart.”

Snabbguide:

Skrytkvot:

Skvallervärde:

Känslostyrka:

Humornivå:

Åh-fan-faktor:

Tre typiska låtval:

”Vintersaga” - Monica Törnell

”Problems” - Van Morrisson

”Thinking of a place” - The war on drugs