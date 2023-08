Alla gitarrer stulna – inför The Tallest Man on Earths spelning på Liseberg

”Det är ett svårt läge”

Uppdaterad 13:35 | Publicerad 13:30

Dela artikeln

The Tallest Man on Earth har blivit bestulen på gitarrer, banjos och mandoliner för ”hundratusentals kronor”.

– Jag har otroliga kärlekskänslor till mitt crew som vaknar till det här och direkt börjar jobba stenhårt, ingen lägger sig ner och grinar, säger han.

Artisten Kristian Matsson, känd som The Tallest Man on Earth, parkerade sin turnébuss på Hisingen igår inför kvällens spelning på Liseberg.

Men då bröt sig ”ett gäng rånare” in och stal bandets utrustning.

– Just nu handlar allt om allt lösa det här problemet. Det är ett svårt läge, säger Kristian till Aftonbladet.

helskärm Det fullkomligt spritter om The Tallest Man on Earth i Slottsskogen.

Vill inte ställa in spelningen

Ett kännetecken för The Tallest Man on Earth är alla de instrument som bandet har på scenen under sina framträdanden, och totalt 13 av dem är nu borta.

– Så nu försöker vi hitta nya, vi vill ju absolut inte behöva ställa in på Liseberg ikväll. Vi försöker komma på hur vi ska göra den bara, det blir intressant, säger Kristian.

Han säger att polisen kom till platsen direkt och att de nu letar efter instrumenten.

– De har hittat lite grejer i skogen, men alla instrument och förstärkare är borta.

”Kommer bli en speciell energi”

Bandet har letat efter nya instrument hela morgonen och kommer åka runt till olika studios för att skramla ihop de sista som behövs.

– Trumsetet, basarna och fiolerna är kvar, för de kunde inte bryta sig in i där de ligger, så det kommer kunna bli en spelning. Men det kommer bli en speciell energi, säger han.