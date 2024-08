Ny Beatles-låt släpps – med hjälp av AI

Då kommer ”Now and then”

TT

Publicerad 2023-10-26

En ny låt med The Beatles, ”Now and then” släpps nästa vecka.

Detta ska vara den sista ”nya” Beatleslåten.

Det har ryktats länge om att en ny låt med The Beatles skulle släppas och fredagen den 2 november kommer det som sägs vara den sista singeln med The Beatles : ”Now and then”.

Låten skrevs i slutet av 1970-talet av John Lennon. Det är också Lennon som sjunger på den. För att få fram rösten från de gamla inspelningarna har samma AI-teknik använts som den som Peter Jackson tog i bruk för Beatlesdokumentären ”Get back”.

”Där var den, Johns röst, kristallklar! Det var ganska rörande. Och vi spelar alla på den, det är en äkta Beatlesinspelning”, kommenterar Paul McCartney, som färdigställt låten tillsammans med Ringo Starr, i ett pressmeddelande.

Paul McCartney, George Harrison, John Lennon och Ringo Starr i The Beatles.

Fyra decennier senare

Efter Lennons död fortsatte de tre då kvarstående medlemmarna Paul McCartney, George Harrison och Ringo Starr att utveckla och arbeta på ”Now and then”.

Nu är den klar för utgivning – fyra decennier senare, enligt ett pressmeddelande från Universal Music.

Paul McCartney.

Förutom Johns sång innehåller ”Now and then” elektrisk och akustisk gitarr inspelad 1995 av George Harrison. Ringo Starr spelar trummor och bas och Paul McCartney gitarr och piano.

”Now and then” ingår i den nya specialutgåva av ”The Beatles 1967–1970” (“The blue album”) som ges ut den 10 november. Samma dag kommer också ”The Beatles 1962–1966” (”The red album”) i en ”2023 edition”.