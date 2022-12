Mejla Markus Larsson

Mariah Careys låt är julens största gåta

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

Jultomten bor inte i Rovaniemi.

Hon kommer från Huntington, New York.

Vad håller hon på med? Är hon inte klok?

När Mariah Carey släppte julalbumet ”Merry Christmas” 1994 var det många som skakade på huvudet. Carey blev själv skeptisk när hon fick se skivomslaget:

”Vad försöker ni göra, förvandla mig till Connie Francis?”

I mitten av 90-talet försökte i princip ingen att skriva nya julhits. Artisterna som satsade på det var ofta äldre än Carey och avfärdades som lyckliga idioter.

Även Mariah Careys julskiva hade kunnat sluta som en gimmick. Det mesta på den är rätt outhärdligt.

Förutom en låt. Och den låten har överlevt allt: Napster, Itunes, Youtube, Spotify och TikTok. Det spelar ingen roll att popvärlden har förändrats dussintals gånger sedan 1994. Det gör detsamma hur publiken väljer att konsumera sin pop. Det är ändå samma visa år efter år:

helskärm Mariah Carey under en julspelning i New York 2014. Arkivbild.

Julen tillhör ”All I want for Christmas is you” och Mariah Carey. Hon är alltid årets jultomte.

Så varför den och inte någon annan av alla tusentals jullåtar som har släppts de senaste 28 åren? Som mycket annat i musikbranschen är den ett mysterium. Det går inte att fånga blixten i en flaska två gånger. Men om låten placeras under lupp syns det vissa ledtrådar.

Filmen är i dag lika förknippad med julen som Musse Piggs husvagn

Det skadar till exempel inte att ”All I want is Christmas is you” är ledmotivet i den romantiska komedin ”Love actually”. Filmen är i dag lika förknippad med julen som Musse Piggs husvagn.

Experter och musikteoretiker är också överens om att de flesta artister i dag gör samma stora fel. De anpassar sina jullåtar efter hur popmusiken låter i dag. När Mariah Carey kom på grundackorden till ”All I want is Christmas is you” visade tv:n i bakgrunden Frank Capras ”Livet är underbart”, en klassisk julfilm från 1946.

Carey använder en struktur som var vanlig i amerikanska jullåtar på 40- och 50-talet. ”Frosty the snowman”, ”Rudolf med röda mulen” och ”White Christmas” är tre av dem.

helskärm Mariah Carey.

Hon klär även låten i samma överdådiga sound som producenten Phil Spector använde på julalbumet ”A Christmas gift for you” från 1963. Under allting ligger även en tydlig ”boom boom”-basgång från Motowns gyllene år på 60-talet.

Resultatet fångar julens nostalgiska själ. ”All I want for Christmas is you” lyckas med att skapa en idealbild av en svunnen jul som kanske aldrig har funnits.

Låtens positiva energi ska heller inte underskattas. Den kan förklara varför ”Last Christmas” med Wham! brukar bli julens ständiga tvåa. Där George Michael ägnar sig åt djup och sorgsen melankoli flyger Mariah Careys musik över himlen i en Disney-pimpad rensläde.

Man spelar hellre sina favoriter om och om igen i stället för att upptäcka något nytt

Det dröjde 25 år innan ”All I want for Christmas is you” blev etta på amerikanska Billboard Hot 100. Bli inte förvånade om den är etta igen i år innan 24 december. Och i Sverige har den legat topp fem sedan början av november.

Eftersom strömmad musik har rivit järnridån mellan förr och nu är tiden också på Mariah Careys sida. I år blev en tio år gammal låt av den svenska rapparen Yung Lean den mest spelade på TikTok. Spotify och TikTok ger en bra bild av hur människan egentligen fungerar. Man spelar hellre sina favoriter om och om igen i stället för att upptäcka något nytt.

Det gäller inte minst för julmusiken. Det finns bara plats för ett par låtar per år. Till och med ”Fairytale of New York” med The Pogues har svårt att nå topp 20 i Sverige längre.

I dag måste artisterna släppa jullåtar för att synas till på radion eller spellistorna i december. Det kan i så fall finnas en poäng att studera den tredje mest strömmade låten på Spotify i världen just nu, ”Rockin’ around the Christmas tree” med Brenda Lee. Den släpptes 1958.

Men efter apokalypsen kommer nog kackerlackorna ändå att nynna på en annan låt.

Ni vet vilken.

helskärm Jultomten i Rovaniemi.