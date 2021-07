Ett vittnesmål som borde vara obligatoriskt

Ålder: 38.

Bor: Borås, född i Libanon.

Yrke: Polis och medverkande expert i SVT:s "Veckans brott".

Tidigare medverkan i Sommar: Debutant.

Första meningen: Det ligger en bebis på sin mamma bröst i ett av rummen på Uddevalla lasarett.

Sista meningen: Tack för att ni orkade bryta den kedjan.

Tre typiska låtval:

Alla Hatar Dig Borås (Orginalversion) - Adam Englund

The Sign - Ace of Base

Johnny B - Down Low