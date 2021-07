Därför angår våldet mot kvinnor oss alla

Benjamin Ekroth recenserar Olga Perssons sommarprat

helskärm Olga Persson, förbundsordförande i Unizon. Foto: Mattias Ahlm / Sveriges Radio

Olga Perssons sommarprat skulle egentligen inte behövas.

Det vill säga, i en rimlig värld skulle ett program om mäns våld mot kvinnor vara överflödigt.

Men nu är det som det är med den saken och Olga Persson lotsar oss klart och tydligt genom sitt arbete och verkligheten hon möter.

I sitt ”Sommar” närmar Olga Persson pudelns kärna sakta men säkert. Persson, förbundsordförande i riksförbundet Unizon som samlar 130 kvinno- och tjejjourer, berättar om ett arbete som ofta tar kvällar och helger i anspråk. På köpet kommer telefonsamtal från anonyma män som hotar och flåsar i luren.



Utan darr på rösten beskriver hon det nattsvarta traumat för den familj som miste 19-åriga Tova Moberg i ett uppmärksammat mordfall 2017. Hon mördades av Billy Fagerström, en före detta pojkvän som inte kunde hantera att hon lämnade honom. Mördade Tova var nära anhörig till Olga Persson.



Vad är det som gör att män hotar, misshandlar och i värsta fall mördar kvinnor? Olga Persson köper inte förklaringen om enskilda män eller ensamma galningar. Bara om vi erkänner att det existerar ett hat mot kvinnor kan våldet förebyggas, menar hon. Och hon låter övertygande när hon beskriver en värld där influencers, glamourmodeller, dokusåpor och nätporr blivit vardagsmat för många svenskar.



Men Olga Perssons musikval förvånar. Hon nämner hur hon avundas de så kallade kulturmännen för deras ansvars- och bekymmerslösa liv.

Samtidigt spelar hon uteslutande kulturmansmusik. Det är Bob Dylan, Bruce Springsteen, Thorsten Flinck, Lou Reed och Ulf Lundell. Här hade hon annars kunnat dra en lans för kvinnliga musiker och låta dem få lite välbehövliga Stim-pengar.



Å andra sidan ter sig "Stand by me" med John Lennon plötsligt väldigt annorlunda. När man hör om män som terroriserar kvinnor som vill bryta sig loss låter det inte alls romantiskt när Lennon sjunger om en kvinna som måste förbli vid hans sida.

Fakta Det här är Olga Persson Namn: Olga Persson. Ålder: 44. Bor: Stockholm. Yrke: Förbundsordförande i Unizon. Tidigare medverkan i Sommar: Debutant.

Första meningen:

– Jag älskar kvinnor – jättemycket.

Sista meningen:

– Jag har inte tid med er, jag har bara tid för kärlek.

3 typiska låtval:

Thorsten Flinck & Monica Törnell: "Här och nu"

Bob Dylan: "Baby stop crying"

Pat Benatar: "Hit me with your best shot"

Publisert: Publicerad: 26 juli 2021 kl. 07.25