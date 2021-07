Lisa Ajax dementerar: ”Vi har inte gjort slut”

Förklarar – efter följarnas oro

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

helskärm Lisa Ajax har hittat kärleken i artisten Max ”Klockrent” Huss Foto: Instagram / TT

Efter ett kryptiskt Instagraminlägg har flera följare undrat om förhållandet är över mellan Lisa Ajax och Max ”Klockrent” Huss.

Nu bekräftar Lisa Ajax att de fortfarande är tillsammans.

– Vi har inte gjort slut, säger hon till Aftonbladet.

Artisterna Lisa Ajax, 22, och Max Huss, 25, mer känd som ”Klockrent”, bekräftade sin relation i mars tidigare i år.

Men efter att de båda lagt ut en bild tillsammans på Instagram med texten: ”Allt jobbigt i livet kommer tillslut leda till någonting bra.. ’Här tog det vackra slut’ ute på fredag! Första och sista låten vi släpper med varandra”, har flera följare undrat om förhållandet är över eller om det handlar om något slags pr-trick.

Handlar om en låt

När Aftonbladet når Lisa Ajax säger den tidigare ”Idol”-vinnaren:

– Vi har inte gjort slut. Vi släpper en låt som handlar om en relation som tar slut. Instagraminlägget handlar om vad låten handlar om.

Hon förklarar varför hon i Instagraminlägget skriver att det är den första och sista låten de släpper ihop.

– Jag skrev så för att vi inte planerar på att släppa fler låtar ihop, men man vet ju aldrig. Men det blir vår första låt, och förmodligen den sista. Vi träffades via den här låten, så den betyder extremt mycket för oss. Det är tio månader sedan vi spelade in den. Det är en fin historia bakom den, även om den heter ”Här tog det vackra slut”. Så det låter ju väldigt dramatiskt, som att det tar slut för oss. Men man kan säga att när den låten spelades in, det var då allt det vackra för oss började.

Varför kommer ni inte att släppa mer musik ihop efter det här?

– Det är väl bara att man, speciellt när man är tillsammans, att man verkligen vill att det ska vara något speciellt då, inte bara att man släpper för släppandets skull. Den här betyder så himla mycket för oss och den har en sådan fin historia. Jag tror inte att vi kommer att kunna toppa det med någon annan låt. Den ligger oss så varmt om hjärtat, det känns som vår lilla bebis. Det är den känslan vi har nu, men sedan ska man aldrig säga aldrig. Men jag tror också på att ha relationen för sig och karriären för sig, att vi får ha våra egna karriärer men att vi stöttar varandra vid sidan av.

Publisert: Publicerad: 15 juli 2021 kl. 17.04

LÄS VIDARE