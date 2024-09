”Real housewives”-stjärnan ställer in bröllopet – fyra dagar innan vigseln

Kelly Bensimon: ”Kommer inte genomföra det”

Publicerad 2024-06-26

Bröllopet är inställt.

Med bara fyra dagar kvar har ”Real housewives of New York”-stjärnan Kelly Bensimon blåst av vigseln mellan henne och finansmannen Scott Litner.

Snabbversion "Real Housewives of New York"-stjärnan Kelly Bensimon har brutit förlovningen med finansmannen Scott Litner endast fyra dagar före bröllopet.

Bensimon hävdar att hennes döttrar är hennes prioritet och därför väljer hon att inte genomföra bröllopet.

Paret förlovade sig på USA:s nationaldag förra året och Bensimon har tidigare varit gift med modefotografen Gilles Bensimon. ⓘ Sammanfattningen är gjord med stöd av AI-verktyg från OpenAI och kvalitetssäkrad av Aftonbladet. Läs vår AI-policy här. Visa mer chevron-down

”Real housewives of New York”-profilen Kelly Bensimon, 56, bryter förlovningen med finansmannen Scott Litner, 54, rapporterar Page six.

Vigseln skulle ägt rum i Litners mammas trädgård i Boston på lördag.

– Jag har bestämt mig för att mina två döttrar är min prioritet och kommer inte att genomföra det här bröllopet, säger realityprofilen till sajten.

Bensimon gjorde slut med fästmannen i tisdags, samma dag som hon skulle hämta upp sina tre bröllopsklänningar. Hon åkte nyligen på en möhipperesa till Jamaica med döttrarna Sea, 26, och Teddy, 24.

expand-left helskärm Kelly Bensimon.

Förlovade sig 2023

Kelly Bensimon och Scott Litner förlovade sig i Wisconsin på USA:s nationaldag förra året.

– Vi hoppade på en båt och jag körde runt honom i min hemstad och han bad mig åka till min favoritplats. Sedan frågade han om jag ville gifta mig med honom. Jag hade en rosa bikini...var inte alls beredd...det var väldigt äkta och jag tycker det är många bröllop och frierier som är väldigt Instagramvänliga och vackra, men det här var bara väldigt genuint, sa hon i en intervju med Us weekly i augusti 2023.

Tv-profilen var tidigare gift med modefotografen Gilles Bensimon.