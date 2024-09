Justin Timberlake gripen för rattfylleri

Ska infinna sig i rätten den 26 juli

Publicerad 2024-06-18

share-arrow Dela unsave Spara

Justin Timberlake greps misstänkt för rattfylleri under måndagskvällen.

Det uppger polisen som nu släppt ”mugshoten” på stjärnan.

Gripandet inträffade i den lyxiga semesterorten The Hamptons.

Snabbversion Världsstjärnan Justin Timberlake greps under måndagskvällen misstänkt för rattfylleri i semesterorten The Hamptons.

Timberlake släpptes men ska infinna sig i rätten den 26 juli för vidare behandling av ärendet.

Trots händelsen fortsätter Timberlake sin världsturné med spelningar planerade i både Chicago och New York samt i Sverige den 2 september. ⓘ Sammanfattningen är gjord med stöd av AI-verktyg från OpenAI och kvalitetssäkrad av Aftonbladet. Läs vår AI-policy här. Visa mer chevron-down

Världsstjärnan Justin Timberlake, 43, har gripits för att ha kört rattfull under måndagskvällen lokal tid, rapporterar amerikanska medier.

Stjärnan ska ha blivit stoppad och kontrollerad av polisen då han var på väg hem från en middag med vänner vid 00.30-tiden, skriver TMZ.

Under tisdagskvällen släppte den lokala polisen ”mugshoten” på stjärnan:

expand-left helskärm ”Mugshoten” på Justin Timberlake som polisen släppt.

expand-left helskärm Justin Timberlake

Greps i lyxig semesterort

Gripandet inträffade i den lyxiga semesterorten The Hamptons utanför New York City.

En talesperson för polisen sa under eftermiddagen till CNN att Justin Timberlake hölls kvar i polisens förvar. Det misstänkta brottet behandlas i rätten under tisdagen. Under kvällen kom beskedet att Timberlake släppts och ska infinna sig i rätten igen den 26 juli.

Stjärnan har inte kommenterat händelsen.

Aktuell med världsturné

Artisten är just nu aktuell med världsturnén ”Everything I thought it was” och har planerade spelningar i Chicago och New York de närmaste dagarna.

Stjärnan spelar i Sverige på Tele 2 arena i Stockholm den 2 september.