Edvin Törnblom om kärlekslivet: ”Dejtade som fan”

Poddstjärnan sätter plus på livet

Uppdaterad 19.30 | Publicerad 19.24

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Edvin Törnblom har haft en härlig sommar med både sol och fest.

Poddprofilen berättar att han är i en ”self love”-era – samtidigt svarar han kryptiskt på frågan om han haft en sommarflamma i år.

– Tiss, tiss, säger Törnblom.

Edvin Törnblom, 28, är aktuell med TV4-dokumentären ”Edvin är lös – bögen bakom scenen”.

Samtidigt som han har mycket på gång professionellt har han stora drömmar om privatlivet och hoppas kunna skaffa ställe på landet inom en snar framtid.

På kärleksfronten ger han höga betyg – när det gäller kärleken till sig själv.

Här sätter poddstjärnan plus på livet just nu:

expand-left helskärm Edvin Törnblom.

Plus på livet med Edvin Törnblom

Karriären

– Jag har så jävla mycket kul på G. Jag har ett superspännande nytt projekt som börjar på måndag och i vinter ska jag spela en pjäs med Oscar Zia och med Edward af Sillén som regissör. Life is a blast!

Hälsan

– Om Flashback svarar ett så svarar jag tre. Man kan väl alltid banta så att säga. Nej men jag mår jättebra, men du vet hur det är. Man kan ju alltid ta ett glas mindre. Jag älskar ju att festa, I love to party. Och det märks väl på utseendet. Vad fan ska man göra? Jag mår psykiskt väldigt bra men jag tror att mina organ är gråa.

Hur mycket fest har det blivit i sommar?

– En del, det kan man verkligen säga. Men jag är ju också 28, alltså herregud. Man måste väl få festa någon gång i livet? Jag och Johanna var i Kroatien, sedan har det varit musikfestival i Danmark. Det har varit party i Saint-Tropez. I’ve been around.

Hur gör man för att hålla den psykiska hälsan stabil då?

– Det är väl D-vitamin, goda vänner och ett glas vin.

expand-left helskärm Edvin Törnblom.

Kärlekslivet

– Oj, vi sätter fyra då. Lycklig och kär singel.

Vad är det för person du är kär i då?

– Han heter Edvin Törnblom.

Jag förstår. Det är ”self love alltså”? Men stämmer det att du inte dejtar alls?

– Ja, för tillfället är det ju så. Som jag säger i podden, ”show me a man and I will go date him”. Men until then så är jag singel.

Men du har inte haft någon sommarfling eller sommarförälskelse i år?

– Tiss tiss, säger Edvin Törnblom och skrattar.

Poddprofilen berättar att han får inviter i DM men att det inte är något han imponeras av.

– Det är ju Quasimodo efter Quasimodo. Men man måste ju pussa sina grodor innan prinsen har jag ju förstått. Men jag orkar liksom inte det. Jag vill ju bara ha en miljardär som kör mig till Seychellerna i sitt privatjet. Tänk dig det livet?

Vidare berättar Törnblom att han dejtade betydligt mer för några år sedan. Han avslöjar också att han haft flera partners, något han varken vill eller har pratat särskilt mycket om offentligt.

– Det är ju ex. De får leva sina liv och jag lever mitt. Jag dejtade som fan mellan typ 15 och 24 kanske?

expand-left helskärm Edvin Törnblom.

Framtidsplanerna

– Jag vill ju leva livet. Nu börjar man ju närma sig 30. Jag vill köpa landställe och stadga mig. Samla på vin och vara vuxen typ. Jag tror liksom att ”my party years” snart är över, säger Törnblom.

– Och jobbmässigt har jag bara så jävla mycket kul grejer på gång som jag hoppas att alla kommer att tycka om.

En annan framtidsdröm är att programleda Melodifestivalen, berättar Törnblom.

– När ringer Mello? De bestämmer väl programledare i detta nu? Alltså hela Sverige bara väntar ju – när får Edvin Törnblom leda Melodifestivalen?

Ekonomin

– Det är bara att gå in på allabolag.se och njuta.

Vad spenderar du mest pengar på?

– Det är väl mat och restaurangbesök helt ärligt. Jag kan ju inte laga mat. Det är ju jättehemskt. Sedan tycker jag att det är så tragiskt också att som singel laga middag. Jag tror jag har haft en matlåda en gång i mitt liv. Och det var när jag försökte laga ett pastarecept av Benjamin Ingrosso, men det gick inte bra. Jag råkade ta 16 schalottenlökar i stället för två.