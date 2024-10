Nardos Alberto gör entré i ”Paradise hotel”

Tillbaka efter en svår tid: ”Hunnit växa upp och bli mer mogen”

Publicerad 19.30

Nardos Alberto har fått frågan tidigare – men då tackat nej.

Nu gör hon entré i ”Paradise hotel”.

– Tittarna kan förvänta sig att ingen kommer att kunna bestämma över mig, säger hon.

Nardos Alberto, 26, säger att hon två gånger tidigare fått frågan om att medverka i ”Paradise hotel” men då sagt nej. Men nu, när hon känner att programmet har gjorts om och är mer noggranna med samtycke, kändes det rätt att säga ja.

– Jag kände att ”varför inte”. Det är underhållning och jag älskar att bjuda på mig själv. Jag själv har ju älskat att kolla på ”Paradise hotel”. Men du vet, man kommer från en viss kultur och man vill ju inte att familjen ska se sånt där. Men sedan gjorde de om konceptet lite så att det inte behöver vara så mycket sexuellt, säger hon och fortsätter:

– Jag har också hunnit växa upp och bli mer mogen och vet hur jag ska hantera mig själv. Det gör att jag känner mig lite mer säker i att gå in i ett sådant här program. Och jag vet att det är många unga tjejer där ute som ser upp till mig och som vill relatera till någon i tv-rutan.

expand-left helskärm Nardos Alberto gör entré i ”Paradise hotel”.

Tog en paus – efter depression

Hon är sedan tidigare känd från debattprogrammet ”Tjafs” och från ”Big brother” 2021, men därefter tog hon en lång paus från både tv och sina sociala medier efter att ha drabbats av depression, något Aftonbladet tidigare skrivit om.

– Jag gick igenom ganska mycket med depression och mycket som har hänt i mitt privata liv, vilket har gjort att jag har behövt jobba på mig själv och hitta tillbaka. För jag tappade ju hela grejen med sociala medier och allt som jag brinner för efter ”Big brother”. Men det var inte på grund av ”Big brother”, utan för vissa saker som hände efteråt.

”Man kommer så klart få se drama”

Förra året gjorde hon en liten comeback med tv-medverkan i ”Good luck guys” och nu kliver hon in i ”Paradise hotel” i rollen som fotbollsdomare under fotbollsveckan.

Hur kändes det när du kom in, hur var stämningen?

- Jag gick in med en energi och kände att ”vad kul att lära känna alla”. Och sedan så insåg jag ju ganska direkt att det fanns en pakt. Och det var vissa som styrde och ställde i huset, vilket var lite tråkigt, speciellt för de nya. Och jag kommer ju in ganska sent, så det var lite svårare också för mig.

Vad kan tittarna förvänta sig nu när du kliver in?

– Tittarna kan förvänta sig att ingen kommer att kunna bestämma över mig. Jag gör det jag tycker är rätt för mig. Man kommer så klart att få se drama!

Hur mår du i dag?

– I dag mår jag jättebra. Jag jobbar, jag reser... jag skulle säga att mitt liv går uppåt!

”Paradise hotel” sänds måndagar, tisdagar och onsdagar på TV3 och Viaplay.