Kända tv-profilen fick lämna ”Masked singer”

Låt: Jennifer Lopez och Pitbulls ”On the floor”

Möjliga ledtrådar: Tidningsurklipp med rubriken ”fick på pälsen”, platser som Mexiko, London, New York, Paris, ordet jordbruk.

– Jag är ett monster, världens gulligaste monster och vem jag är bakom masken har verkligen färgat av sig. När jag var barn ville jag gärna höras, men inte synas. Nu får jag chansen att bli anonym igen, det har jag ingenting emot. jag hade läshuvud och fick hoppa över ettan och trodde nog att jag skulle börja jobba som lärare i framtiden. Det var när jag kom till Österland som jag upptäckte den stora världen. Det var rena New York, fast mitt arbete tog mig till en annan viktig stad i väster. Egentligen är jag en rätt jordnära person, jag har alltid bott på landet och det passar också in på mitt jobb. Nu ska jag prova nåt som jag aldrig gjort förut. Dags för det här monstret att skaffa en ny stil.