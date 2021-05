Bob Dylan fyller 80 – då firar jag med de bästa tolkningarna

Publicerad: 22 maj 2021 kl. 17.35

Foto: Chris Pizzello / TT Bob Dylan, 8år den 24 maj.

NEW YORK. Nina Simone, Cher, Elvis, Bette Midler, Bryan Ferry, Stevie Wonder, David Bowie, Adele och, förstås, The Byrds.

De är några av de som vi kan fira Bob Dylans 80-års med på måndag.

Nä, jag hör inte till de egenartade skojare som tycker att andra gör Dylan-låtar bättre än upphovsmannen själv. Ingen sjunger Dylan som Dylan, det är sen gammalt.

Men inför bemärkelsedagen på måndag – hans 80:e, förbluffande nog – roar jag mig med att sätta samman en Spotify-lista med de bästa tolkningarna och blir påmind om hur oerhört många det finns, även från senaste decenniernas album. Och hur oerhört bra åtskilliga av dem är. På ingen tid alls har jag 100 favoriter.

Bob, däremot, fortsätter inspirera

Det säger mycket, men framförallt att han är den ende som debuterade under tidiga 60-talet som fortfarande är relevant. Hur många covers på Stones-låtar utgivna senaste 40 åren har det gjorts? Inte många - och inga bra. Bob, däremot, fortsätter inspirera – även med sentida material.

Många av numren på listan är förstås välkända klassiker. Som Jimi Hendrix ”All along the watchtower”, Adeles ”Make you feel my love”, George Harrisons ”If Not For You”, Lonnie Macks ”The man in me”, The Bands ”When I paint my masterpiece” och ett helt koppel The Byrds-tagningar. De var nästan lika bra som mästaren själv, det måste ändå erkännas. Deras ”My back pages” är till exempel den ultimata versionen.

En sensuell sensation

Annat har passerat utan att tiden stannat, men det borde den i otaliga fall. Nina Simone, den gudomliga, gav sig på Zimmerman vid ett flertal tillfällen och tolkningen av ”Just like Tom Thumb’s blues” är en sensuell sensation.

Chers ”Tonight I’ll be staying here with you”, från albumet hon spelade in i Muscle Shoals 1969, har ett saftigare sväng men nästan lika mycket själ. Medan Bette Midler – jo, just hon – hittar en spirituellt lekfull väg in i ”Buckets of rain” (och får hjälp av kompositören själv som duettpartner!).

Svenska översättningar har jag skippat

David Bowie – som gav ut en hjärtskärande ”Trying to get to heaven” postumt – Elvis, Diana Krall, evigt elegante Dylan-fanatikern Bryan Ferry, Staple Singers, Indigo Girls, Todd Rundgren, Stevie Wonder, Paul Weller, Yo La Tengo, Isac Hayes, Stereophonics och Hederos & Hellberg är andra, vitt skilda namn som förgyller min playlist.

Svenska översättningar har jag skippat, men det finns ju några fina, signerade bland andra Lundell och Wiehe.

Hur jag firar? Äh, jag vet inte. Jag vaknar i Nashville, så jag tittar väl på den stans skyline och äter en country pie. Det blir bra.

