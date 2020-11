Efter bråket: Comhem och TV4 överens

Skrivit under flerårigt avtal

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 19 november 2020 kl. 11.03

Uppdaterad: 19 november 2020 kl. 11.26

2,1 miljoner hushåll kan andas ut.

TV4 och Comem har efter en långdragen konflikt skrivit under ett nytt flerårigt avtal.

– Framförallt är jag nöjd med att vi lyckades lösa detta utan avbrott för våra tv-tittare, säger Samuel Skott, kommersiell chef på Com Hem, i ett pressmeddelande.

2,1 miljoner hushåll och därmed ännu fler tv-tittare har riskerat att förlora TV4, C More och mediehusets övriga tv-kanaler. Men nu har TV4 och tv-distributören Comhem skrivit under ett flerårigt avtal efter det utdragna bråket. Det meddelar Comhems kommersiella chef Samuel Skott i ett pressmeddelande.

– Jag är glad att vi nu har en långsiktig överenskommelse som gynnar båda parter och ger våra kunder tillgång till mer underhållning. Framförallt är jag nöjd med att vi lyckades lösa detta utan avbrott för våra tv-tittare som nu kan fortsätta följa program som Idol och Så mycket bättre, säger han.

Det nya avtalet innebär också att Comhems kunder kommer kunna följa TV4-kanalerna även i sina mobiler och surfplattor, enligt pressmeddelandet.

Avtalet mellan distributören Comhem och TV4-ägarna Telia, som också fungerar som tv-distributör och därmed också är en konkurrent, gick ut i månadsskiftet oktober november, men har successivt förlängts med några dagar i taget medan förhandlingarna fortsatt, men nu har de båda parterna alltså nått ett nytt avtal. Kanalerna som berörs är TV4, C More, TV4 Fakta, TV4 Film, TV4 Guld och Sportkanalen.

