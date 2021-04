Den kanske sämsta inspelning Jagger, 77, någonsin har gjort

”Eazy sleazy”med Dave Grohl är en hutlöst risig skitsingel

Publicerad: 24 april 2021 kl. 15.19

Foto: PRESSBILD ”Eazy sleazy” med Mick Jagger (till vänster) och Dave Grohl är ”hutlöst risig” enligt Per Bjurman.

NEW YORK. Som om pandemin inte vore nog eländig som den är.

Nu ska den ackompanjeras av den kanske sämsta inspelning Mick Jagger någonsin satt sitt namn på också.

Robert Johnson i Solna, vi behöver din hjälp…

Ah, förlåt.

Det där var kanske cyniskt i överkant. Något så förödande och tragiskt som den pågående covid-krisen ska man förstås helst hålla sig för god för att skämta om.

Tillika känns det taskigt att angripa en gammal hjälte som Mick Jagger – och onödigt att alls använda detta dyrbara utrymme till att vara negativ; jag tipsar mycket hellre om något roligt och bra i min lilla spalt.

Men tyvärr.

Ser till att hårdrock aldrig uppfinns

”Eazy sleazy”, den ”kommentar” till corona-året som den 77-årige Stones-sångaren och Dave Grohl från Nirvana och Foo Fighters alldeles nyss förde till torgs, är så hutlöst risig att jag helt enkelt inte kan hålla mig till de enkla förhållningsreglerna.

Det är nästan så jag får lust att uppmana Robert Johnson att kalla på Vlad och be om att få göra en tidsresa i närtid.

I sin färska roman ”Djävulens kulturattaché” har Robban – den dödligt coole solnaiten som i många år anförde Robert Johnson and Punchdrunks, ni vet – likt sin namne i Mississippi slutit en pakt med just djävulen och får under vissa specifika förutsättningar resa tillbaka i tiden och korrigera, eh, felaktigheter.

Attachén som så att säga arrangerar resorna heter Vlad Mortale och utan att avslöja för mycket ser Robban genom hans försorg bland annat till att hårdrock aldrig uppfinns, att Jack Nicholson lär sig att inte spela över och att vissa ikoner här i New York får ett bättre liv än de hade fått utan hans inblandning.

Som att Lewis Hamilton skulle köra Skoda

Min önskan är nu att han tar sig till London – eller var tusan den här skitsingeln spelats in – för ett par månader sedan och förklarar för Jagger att ”Nej, det här går inte. En rockhistorisk monark kan under inga omständigheter nedlåta sig till att sätta sitta namn på den här sortens generiska, fyrkantiga, besinningslöst osvängiga muskelrock. Inte heller till så patetiskt platta texter. Och really, samarbete med Grohl? Han verkar ju vara en snäll kille och så, men det är som att Lewis Hamilton skulle köra Skoda. Ring och säg att tyvärr, du fick aldrig ihop någon låt.”

Kan vi få den tjänsten utförd, Robban?

Tack!

”Djävulens kulturattaché” går för övrigt att beställa genom Instagram-kontot robert_placido_johnson

Gör det, den hjälper betydligt bättre mot pandemi-blues än tradiga Jagger-singlar.

ORSAKER TILL EXTAS

Gustaf & Viktor Norén – Amerika (Singel)

”Tell mum I’m sorry, never to worry, I fell in love with America”. Indeed. Vårens snyggaste och mest besjälade popnummer.

The Brother Brothers – Calla Lily (Album)

Ber att få fortsätta tjata, 20-talets Everly Brothers är lysande på detta nya album.

Robert Johnson – Djävulens kulturattaché (Roman

Se ovan. Bara att fantasin om vad man själv skulle be Vlad om hjälp gör boken läsvärd…

