Så firar våra svenska stjärnor nyår

En ensam kväll i stillhet, champagne och kärleksresor till solen.

Så firar delar av den svenska kändiseliten in 2018.

Robert Aschberg, 65

Foto: Margareta Bloom Sandeback Robert Aschberg.

Vad har du för nyårsplaner?

– Jag hatar att planera för långt i framtid så jag har inga stora planer för nyår. Det kan vara amatörernas afton. Jag festar när jag känner för att festa. Jag behöver inte ha någon kalender för att festa.

Vilket är ditt bästa nyårsminne?

– Det finns säkert flera tycken. Men dem har jag inga minnen av.

Vilket är ditt värsta nyårsminne?

– Jag har inte så många dramatiska minnen från högtidsdagarna. Nej, jag kan inte komma på något. Jag har säkert somnat i någon snödriva som ung och så vidare. Men jag kör lite mer städat nu.

Johan Jureskog, 42

Foto: BJÖRN LINDAHL Johan Jureskog.

Vad har du för nyårsplaner?

– Jag och min fru kommer att vara kvar på Maldiverna över nyår. Jag har jobbat rätt hårt och Paulina och jag behöver verkligen komma bort lite och bara stänga av. Det har varit några intensiva år här nu.

Vilket är ditt bästa nyårsminne?

– Det man har lärt sig med åren är att en liten middag med sina närmaste vänner, istället för en stor baluns, är bättre. Men back in the days stängde vi Rolfs kök och brukade jag bjuda in alla mina vänner för att göra en riktig jävla fest. De festerna var de bästa.

Vilket är ditt värsta nyårsminne?

– Det värsta var väl på en av de där festerna på Rolfs Kök, när brorsan och jag gick upp på taket för att se fyrverkerierna. Man kunde stå ute och se hela stan. Då fick vi idén om att hoppa upp på en soffa nära kanten. Soffan gick sönder och jag slet upp hela min smoking och jag rev upp benet så det blev sjukan och hela paketet. Det läskigaste var att jag föll mot drottninggatan så jag hade kunnat ramla ner. Det är kanske mitt värsta nyårsminne. Och mamma stod bredvid, du vet. Det var kaos. Jag har fortfarande en reva här längs benet. Det var illa, det blödde som fan

Edward Blom, 47

Foto: Peter Wixtröm Edward Blom.

Hur firar du nyår?

– Jag firar med goda vänner och mycket champagne.

Vilket är ditt bästa nyårsminne?

– Jag har många bra nyårsminnen. Som barn hade alltid mamma och pappa fest på nyårsafton och det var alltid kul att springa runt när det smällde raketer och de vuxna drack champagne och man själv drack alkoholfritt mousserande. Och några år när jag var ung student hade vi några riktigt kul nyår jag och vänner. Vi ordnade riktigt eleganta fester. Det var trerätters menyer, dans och tal.

Vilket är ditt värsta nyårsminne?

– En gång hade jag influensan. Jag låg hemma i min lilla lägenhet på Tegnergatan på 16 kvadrat. Det var en bakgård och jag kunde inte ens se himlen eller en enda raket. Ingen champagne, inga andra människor. Helt ensam och influensasjuk när alla andra hade det roligt.

Martin Almgren, 29

Foto: Magnus Sandberg Martin Almgren.

Vilket är ditt bästa nyårsminne?

– Det var två år sedan, efter Idol. Jag fick komma hem och träffa alla kompisar så hade vi en mysig kväll hos en kompis bara. Det var rätt skönt att komma ner i något lugn efter den hetsen.

Vilket är ditt värsta nyårsminne?

– De brukar man inte komma ihåg efteråt. Men värsta var nog när vi var 15-16 år och vi hade varit på fest. Så skulle vi gå hem och det var typ 30 grader kallt och det var slut på ström i mobilen så vi fick gå sju kilometer i den kylan, det var det värsta jag varit med om.

Mariette Hansson, 34

Foto: JIMMY WIXTRÖM Mariette Hansson.

Vilket är ditt bästa nyårsminne?

– Jag var i LA med ett kompisgäng för några år sedan. Det var superhäftigt att få fira det där. Vi var i Las Vegas, Santa Barbara, LA, och firade själva nyårsafton på en takterass i Santa Barbara.

Vilket är ditt värsta nyårsminne?

– Någon gång har man fått ta hand om någon kompis som har druckit lite för mycket bubblor.

Samir Badran, 27

Foto: Carolina Byrmo Samir Badran.

Vad har du för nyårsplaner?

– Jag ska fira i Thailand med Sigrid.

Vilket är ditt värsta nyårsminne?

– En gång firade vi hemma hos min kompis, och min polare blev jättefull. Så snubblade han och råkade ta tag i hennes inbyggda mikrovågsugn. Han lyckades dra ut allt och hela skåpet ramlade över honom, alla sladdar dras ut och så blev vi utslängda. Men min kompis var hungrig så han gick och tog alla deras bakispizzor som de skulle äta dagen efter. Dagen efter ringer hon och skriker i telefonen och undrar var pizzorna är.

Sigrid Bernson, 28

Sigrid Bernson tillsammans med pojkvännen Samir.

Vad har du för nyårsplaner?

– Jag kommer fira nyår med Samir i Thailand faktiskt.

Vilket är ditt bästa nyårsminne?

– Jag har haft jättemånga bra. Vi har firat mycket med familjen och jag har tagit det lugnt och skönt. Jag är ju väldigt familjekär så de bästa är när jag får vara med familjen.

Vilket är ditt värsta nyårsminne?

– Jag hade en nyår då jag var ensam singel och alla andra var par, och nej det var inte roligt. De sa “var med, vi kommer vara med dig ändå” men så fort klockan slagit tolv så gick alla iväg på sitt håll och myste. Så satt jag där själv med ett glas champagne och kände att “jaha det här året blir ju kul”. Det är så tragiskt. Man ska inte vara ensam singel på nyår.

Kikki Danielsson, 65

Foto: CAROLINA BYRMO Kikki Danielsson.

Vilket är ditt bästa nyårsminne?

– I flera års tid har jag bestämt att jag vill sitta själv på nyår och göra ett mentalt bokslut. Jag pratar med mig själv och går igenom året, frågar vad som var bra och vad som var dåligt. Ibland kan jag bli ledsen men ibland så skrattar jag för mig själv. Det är viktigt för mig att sitta ensam på nyår. Jag är lite eremit.

Vilket är ditt värsta nyårsminne?

– Jag har jobbat ganska mycket på nyår. Det är amatörernas afton. De som aldrig har druckit förut blir aspackade på två öl och sen är de helt borta och vet inte ens vem som stått på scenen.

Viktor Frisk, 22

Foto: Peter Wixtröm Viktor Frisk.

Vilket är ditt värsta nyårsminne?

– Alla gånger man har byggt upp en förväntning av någonting och så blir det inte något och allt går åt helvete. En gång firade jag på en klubb i Stockholm och det var riktigt tråkigt. Det var inte nyårskänsla alls.

Kalle Moraeus, 54

Foto: Ola Axman Kalle Moraeus.

Vilket är ditt bästa nyårsminne?

– Ett nyår firade jag nyår med programmet “Jacobs stege”. Det var någon gång i början av 90-talet. Vi spelade med Ainbusk singers och Lasse Stefanz, det var roligt.

Vilket är ditt värsta nyårsminne?

– När man varit så jävla dum att man tagit på sig någon spelning någonstans. Då slutar det med att man sitter i bilen vid tolvslaget på väg hem och funderar på vad man håller på med. Aldrig mer en spelning på nyår.

Felix Sandman, 19

Felix Sandman (mitten) är en av medlemmarna i FO&O.

Vilket är ditt bästa nyårsminne?

– Jag hänger ofta med mina kompisar och firar med massa fyrverkerier som jag älskar, så någon av de gångerna. Vi har gjort lite busiga grejer och slängt fyrverkerier i brevlådor. Jag har alltid gillat fyrverkerier och eld.

Vilket är ditt värsta nyårsminne?

– Kanske de gångerna vi fått skit för att vi busat på nyår.

Benjamin Ingrosso, 20

Foto: Robin Lorentz-Allard Benjamin Ingrosso.

Vilket är ditt bästa nyårsminne?

– När jag var liten så klädde vi ut oss ett nyår och jag var Peter Pan. Jag kommer inte ihåg så mycket men jag minns att det var roligt. Jag älskar att klä ut mig, framför allt när jag var liten.

Vilket är ditt värsta nyårsminne?

– 2012 trodde jag att jorden skulle gå under. Jag fick panik över alla fyrverkerier och tänkte att ”nu händer det, nu går vi under”.

Jessica Andersson 44

Foto: Jerker Ivarsson Jessica Andersson.

Vilket är ditt bästa nyårsminne?

– Det var 1999 och det var sånt snack om att jorden skulle gå under till millenieskiftet. Då stod jag på en scen i Tylösand och sjöng och jag vet att alla gick omkring och bara väntade på att något skulle hända, men det var ändå ett trevligt nyår.

Vilket är ditt värsta nyårsminne?

– Säkert någon när man druckit lite för mycket champagne och snubblat i snön eller nått.

Liam ”Liamoo” Cacatian Thomassen, 20

Foto: CAROLINA BYRMO Liam vann ”Idol” 2016.

Vilket är ditt bästa nyårsminne?

– Bäst var när jag var tillsammans med mitt ex. Vi stod uppe på ett berg och såg hela stan, det var galet, så fick man sin nyårskyss. Jag och hon är inte tillsammans idag men det är ett bra minne.

Vilket är ditt värsta nyårsminne?

– Det var senaste nyår då jag var på toa under tolvslaget. Jag var ute med vännerna och jag ville gå på toa men det var värsta kön. Sen när jag väl kom fram så ser jag att klockan närmar sig midnatt men jag var verkligen tvungen att gå på toa så jag ville inte lämna kön. Ja, så när klockan slog tolv var jag inne på toa.

Jonas Gardell, 54

Foto: Lotte Fernvall Jonas Gardell.

Vilket är ditt bästa nyårsminne?

– Millennieskiftet. Vi hade 20 gäster i lägenheten och vi hade utsikt over hela staden. Vi såg alla fyrverkerier och kände att “nu ska vi klara ett till årtusende”. Det var häftigt.

Vilket är ditt värsta nyårsminne?

– Det var en gång i ungdomen när jag var svårmodig poet. Jag åkte ut för att sitta och skriva dikter ensam i en stuga i Vaxholm men upptäckte att det var jättetråkigt.

Rolf Lassgård, 62

Foto: Lotte Fernvall Rolf Lassgård.

Hur ska du fira nyår?

– Vi är några kompisar som ska träffas hemma i Gävle. Vi ska äta och dricka gott.

Vilket är ditt bästa nyårsminne?

– Det vid millenniumskiftet sticker ut. Vi var flera kompisar som åkte till ett stängt hotell med köket intakt. Det ligger i Arild, Höganäskusten. Då började vi redan på morgonen laga hela nyårsmiddagen ihop, barnen var med och vi hade en filmduk i konferenssalen. Det var otroligt lustfyllt.

Vilket är ditt värsta nyårsminne?

– Att spela teater på nyårsafton, det är inte kul. Man kommer ju inte hem till tolvslaget ens.

Ann-Louise Hanson, 73

Foto: MAGNUS SANDBERG Ann-Louise Hanson.

Hur ska du fira nyår?

– Jag vet precis vad jag ska göra. Då sitter jag långt ut i skärgården med min älskade make, och där sitter vi ensamma. Vi äter jättegott, jag har redan planerat allt. Vi ska äta varm hummersallad för det brukar vi ha på nyårsafton.

Vilket är ditt värsta nyårsminne?

– Jag har inga skräckupplevelser av nyår. Men det värsta var väl när barnen kom upp i den åldern att de inte firade med oss längre. De firade på sitt håll och man låg vaken och var orolig tills de kom hem. Usch vad hemskt

