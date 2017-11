Här alla nominerade till P3 Guld 2018















1 av 6 | Foto: Thomas Johansson Zara Larsson.

Zara Larsson kan återigen bli galans drottning.

Och Håkan Hellström siktar mot nytt rekord.

Nu är det klart vilka som är nominerade till P3 Guld 2018.

På förra årets gala utsågs hon till årets artist. På P3 Guld 2018 kan Zara Larsson återupprepa succén.

På torsdagskvällen släpptes nomineringarna till P3 Guld och Zara Larsson är den som har chans på flest priser. Hon är nominerad i tre kategorier – årets artist, årets låt och Guldmicken.

Rekordchans

Håkan Hellström , som tillsammans med Kent, är den som vunnit flest priser genom tiderna (sju stycken), kan i år gå upp i ensam topp.

Hellström är precis som Zara Larsson nominerad till Guldmicken.

P3 Guld 2018 hålls i Partille arena lördag den 20 januari och direktsänds i P3 och SVT1 klockan 21:00.

Årets programledare är Tina Mehrafzoon och Adam Pålsson . Precis som tidigare får lyssnarna chansen att rösta fram vinnarna.

Här är de nominerade:

Årets Artist

Avicii – Avīci

Jireel – Samlad produktion

Oskar Linnros – Väntar på en ängel

Tove Styrke – Samlad produktion

Zara Larsson – So Good

Årets Grupp

Axwell Ingrosso – Samlad produktion

Galantis – The Aviary

Hov1 – Samlad produktion

Pale Honey – Devotion

Tjuvjakt – Pojkvän

Årets låt

Helt seriöst – Kaliffa

More Than You Know – Axwell /\ Ingrosso

Rocket – Miriam Bryant

Symphony – Zara Larsson & Clean Bandit

Tårarna i halsen – Tjuvjakt

Framtidens artist

Lamix

Mabel

Neiked

Rhys

Skott

Guldmicken

Hov1

Håkan Hellström

Kapten Röd

Säkert!

Zara Larsson

Årets Dans

Axel Boman – Samlad produktion

Axwell /\ Ingrosso – Samlad produktion

Brohug – Samlad produktion

Fever Ray – Plunge

Sebastian Mullaert – Samlad produktion

Årets Hiphip/R’n’b

Mabel – Ivy To Roses

Mwuana – Triller

Sammy & Johnny Bennett – ST.RECK

Stor – Under broarna

Yung Lean – Stranger

Årets Pop

Jennie Abrahamson – Reverseries

Marlene – Sweet

Oskar Linnros – Väntar på en ängel

Skott – Samlad produktion

Tove Styrke – Samlad produktion

Årets Rock/metal

Arch Enemy – Will To Power

Henrik Palm – Many Days

Johnossi – Blood Jungle

Pale Honey – Devotion

Pink Milk – Purple