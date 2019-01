Johnny Depp + FÖLJ

”Pirates of the carribean” tar farväl av Jack Sparrow

Foto: Peter Mountain / DISNEY Johnny Depp som ”Jack Sparrow”.

De senaste 14 åren har Johnny Depp seglat runt på stormiga hav i rollen som Jack Sparrow.

Nu avslöjar Independent att filmserien seglar vidare utan den ikoniska piraten.

– Vi vill få in ny energi, säger produktionschefen Sean Bailey.

När den första ”Pirates of the carribean”-filmen hade premiär 2003 blev det snabbt en kassako. Sedan dess har ytterligare fyra filmer spelats in och filmserien har dragit in över 4,5 miljarder dollar.

Johnny Depp, 55, blev snabbt en ikon i rollen som den säregna piraten Jack Sparrow. Men efter fem filmer tar det stopp. Enligt Independent har man nya planer för franchisen och väljer därför att ta farväl av karaktären som länge varit seriens flaggskepp.

Den kommande uppföljaren kommer att skrivas av skaparna bakom ”Deadpool”-filmen, Paul Wernick och Rhett Reese.

– Vi vill få in ny energi. Jag älskar Pirates-filmerna men en av anledningarna till att Paul och Rhett är så intresserade av att göra filmen är för att de vill ge serien en ny kick. Och det är också det uppdraget som de har fått, har produktionschefen Sean Bailey tidigare sagt till The Hollywood Reporter.

Johnny Depps skandaler

De senaste åren har varit allt annat än lugna för skådisen Johnny Depp. Skilsmässan mellan honom och Amber Heard skapade flera svarta rubriker, där hon anklagade sin dåvarande make för att ha misshandlat henne.

Han har även haft en ekonomisk tvist med tidigare managers och flera fans har uttryckt sin oro över skådisens alkoholmissbruk.

I en tidigare intervju med Rolling Stones har Johnny Depp berättat om sitt missbruk.

– Jag hällde i mig en vodka varje morgon och började skriva tills tårarna fyllde mina ögon och jag inte kunde se sidorna längre, sa han till tidningen då.

Johnny Depp är just nu aktuell i rollen som Grindewald i Harry Potter spin-offen ”Fantastiska vidunder: Grindewalds brott”.

