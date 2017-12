Detaljen som kan ha avslöjat Khloé Kardahsian





Gravidryktena surrar kring Khloé Kardahsian.

Nu kan hon av misstag ha avslöjat det själv.

Skarpögda fans har noterat en mystisk detalj på stjärnans Instagram.

Khloé Kardahsian , 33, och pojkvännen Tristan Thompson , 26, väntar barn i början av nästa år, enligt källor. I september kom de första uppgifterna om att realitystjärnan är gravid. Men Khloé Kardahsian har inte velat bekräfta.

Men nu kan hon av misstag ha gjort det ändå på sin Instagram.

Nyligen laddade hon upp en bild på sin Instastory, för att marknadsföra ett par solglasögon. Men det var inte solglasögonen som hamnade i fokus i det här fallet, utan snarare det som reflekterades i dem.

I det högra glaset tycker sig nämligen flera följare se – en gravidkudde.

Meddelar familjen i tv-serien

Kardashian har inte kommenterat bilden så fansen lär få fortsätta leva i ovisshet. Många tror dock att ett gravidavslöjande kan ske i det kommande avsnittet av ”Keeping up with the Kardashians”, som sänds i USA.

I en trailer kan man se hur Khloé berättar något, varpå hennes familj skriker av glädje.

