”Game of Thrones”-stjärnan går ensam på Way Out West

”The king of the north” har åkt på en festival i Västsverige

Kit Harington går runt som en ensamvarg på Way Out West.

– Han ser nästan exakt ut som i ”Game of Thrones”, alltså lite ledsen hela tiden, säger festivalbesökaren Soraya Bay.

Musikfestivalen Way Out West vandrade på lördagen in på sin sista dag.

Ett hel rad världsstjärnor har uppträtt på de olika scenerna och det har även varit kändistätt i publiken.

Men festivalbesökaren Soraya Bay, 24, fick sig ändå en överraskning under M.I.A:s konsert på fredagskvällen. I publikhavet fick hon nämligen syn på Kit Harington, som spelar karaktären Jon Snow i serien ”Game of Thrones”.

– Han var väldigt mycket mindre än vad man kan tänka sig. Han hade på sig en gubb-basker och en jacka liksom, säger Soraya Bay när Nöjesbladet får tag i henne på lördagskvällen.



1 av 2 | Foto: Privat/Soraya Bay Kit Harington besöker festivalen Way Out West.

”Var lite kär i honom 2013”

Även under lördagen fick hon syn på världsstjärnan vid två tillfällen.

– Han går runt och ser nästan exakt ut som i ”Game of Thrones”, alltså lite ledsen hela tiden. Jag har bara sett honom gå runt själv förutom på vip:en. Det är ensamvargen på Way Out West.

Hur reagerade du när du såg honom?

– Jag älskar ju böckerna och har ju sett serien. Det var fantastiskt. Jag var lite kär i honom 2013, som alla var, så det var väldigt roligt, säger Soraya Bay.

”Har blivit lämnad ifred”

På tal om kärlek så gifte sig Kit Harington och ”Game of Thrones”-kollegan Rose Leslie i slutet av juni.

Men hon har inte setts vid på Way Out West.

– Nej, jag har inte sett henne. Jag har bara sett honom mingla med Alexander Skarsgård och några andra.

Utöver dessa pratstunder filmstjärnor emellan har han som sagt vandrat runt på festivalområdet mest på egen hand.

– Vad jag har sett går han runt rätt ostört. Han har blivit lämnad ifred. Kanske är det det som är charmen med Slottsskogen en regning dag, säger Soraya Bay.

