”The young and the restless”-stjärnan död

Foto: Sthanlee Mirador / SIPAUSA SIPA USA Elizabeth Sung.

NÖJE 25 maj 2018 10:38

Elizabeth Sung, känd från evighetssåpan ”The young and the restless, är död, rapporterar The Hollywood reporter.

Skådespelaren som även synts i Oscarsvinnande filmer blev 63 år.

Elizabeth Sung, född och uppvuxen i Hong Kong, är för många trogna såpatittare mest känd för sin roll i ”The young and the restless”.

Hon spelade Luan Volien 1994 till 1996 i serien som i Sverige också går under namnet ”Makt och begär”.

Medverkade i hyllad film

Elizabeth Sung har under åren synts i en rad välkända tv-serier såsom ”Hawaii Five-O”, ”The Sopranas” och ”Simma lungt, Larry”.

Hon gjorde även rollen som Mrs Sakomato i Oscarsvinnande filmen ”En geishas memoarer” från 2005.

Det finns ännu inga uppgifter om dödsorsaken, skriver The Hollywood reporter.

Elizabeth Sung blev 63 år, och lämnar efter sig maken och manusförfattaren Peter Tulipan.

