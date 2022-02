Lisa Nilsson först ut av många artister på kungens slott Solliden

Ett av Sveriges mest kända slott – Solliden – utökar sin konsertverksamhet i sommar. Många kända artister. Ofta medlemmar ur kungafamiljen i publiken.

Först ut är Lisa Nilsson.

– Det förgyller för publiken också när kungafamiljen dyker upp. Och vi går ”way back”, ända sedan Badrock 1989 i Slottsruinen i Borgholm, säger hon.

”Solliden Sessions” kallas konserterna.

– Först ut är Lisa Nilsson. Sex veckor senare väntar final med Hasse Andersson. Hittills är 14 artister bokade, säger Sollidens Slotts verksamhetschef Carolina Thaysen.

Hon säger att de länge hade funderat över hur de skulle kunna aktivera scenen på ett bra sätt. Att bredda verksamheten och erbjuda den vackra kulturmiljön till flera personer.

Det började i fjol, trots pandemin. Maxgräns på 500 i publiken, alla sittande. Nu kan man ta in 800.

I år gör bland annat både Niklas Strömstedt och Orup egna konserter, mellan att de uppträder med GES under våren och hösten.

Lisa Nilsson var med på Solliden redan i fjol.

– Restriktioner ändrades hela tiden. Min gitarrist Mattias Torell och jag hittade konceptet att uppträda bara vi två, så att det skulle gå runt även inför en mindre publik. Jag har kallat det ett musikaliskt ”Sommar”-program. Det är berättelser, humor och förstås mycket musik.

– Vi kör likadant i år. Mattias har spelat med mig ända sedan ”Himlen runt hörnet”, som firar 30-årsjubileum i år. Så vi kommer förstås att prata om och bjuda på några guldkorn från den.

Går ”way back” med kungafamiljen

Lisa och kungafamiljen går ”way back”, som hon säger. Ända sedan Badrock 1989.

– När de kommer och tittar, vill de alltid ses. Vi pratar och skojar med varandra. Numera om barn och barnbarn. Och jag har ju sett kungabarnen växa upp och bli fler och fler just i samband med spelningar där.

– Förra sommaren hade jag en underbar syn. Det var ett år efter begravningen av min mor. Då satt min styvfar, hennes stora kärlek, precis framför kungaparet. Efter allt elände njöt jag av att se den bilden, hur han satt och såg sommarstilig ut med kungafamiljen. Då kändes livet lite bekymmersfritt och flärdfullt.

– Det är hedrande när de dyker upp och det förgyller för publiken också.

Jan Rippe & Per Fritzell uppträder också i år med sin humorshow; en ”retrogrej” med sketcher, monologer och kända låtar från hela karriären med Galenskaparna & After Shave.

Jan Rippe har också stött på kungafamiljen i samband med föreställningar ända sedan 1986. Han är stolt över att ha tagit en whisky i baren med kungen. Och säger om ”Solliden Sessions”, lite skämtsamt:

– Det är som att kungen håller på att kicka igång en egen kunglig Hultsfreds-festival.

Här är artisterna som är klara för Sollidens Sessions:

Juli: 6 Lisa Nilsson, 9 Måns Zelmerlöw, 13 Jill Johnson, 15 Niklas Strömstedt, 20 Bo Kaspers orkester, 22 Arvingarna, 23 Orup, 25 Smith & Tell, 27 Sven-Ingvars, 30 Jan Rippe & Per Fritzell med humorshowen Gott & blandat.

Augusti: 3 Danny Saucedo, 6 The Boppers, 12 Lisa Ekdahl, 13 Hasse Andersson.