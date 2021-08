Bobby Oduncu om relationen med pappan efter dokumentären

”Starkt att han är med”

helskärm Bobby Oduncu i dokumentären ”Who the fuck is Bobby?”, producerad av Stêrk Produktion i samarbete med SVT.

I ”Who the fuck is Bobby?” kämpar Bobby Oduncu med att bli accepterad av sin pappa.

Nu berättar han om reaktionerna de fått efter dokumentären.

– Många känner igen det från pappor som kommer från en viss kultur eller har en hårdare uppfostran, säger kändisfrisören.

Nyligen släpptes ”Who the fuck is Bobby?” på SVT, en dokumentär om kändisfrisören Bobby Oduncu, 45. Responsen efteråt har varit överväldigande berättar han, och tusentals meddelanden har strömmat in i hans inkorg.

– En del skriver att jag hjälpt dem, andra skriver att de känner igen sig, många skriver att filmen kommer göra skillnad, säger han.

Stödet från mamman

Många har även hört av sig till hans mamma Emelin Oduncu. I dokumentären visar hon ett stort stöd för sin son, något som uppmärksammats av tittarna.

– Det har kommit fram folk till henne på stan och de har skrivit till henne, unga killar och tjejer som har berömt henne, sagt att ”vi önskar att du var vår mamma”, eller ”snälla kan du inte ta ett samtal med våra föräldrar för vi når inte dem”, säger Bobby Oduncu.

helskärm Bobby och hans mamma Emelin.

”Syns att han älskar mig”

I dokumentären skildras också hans relation med sin pappa. Pappan har svårt att acceptera sonens sexuella läggning. Bobby Oduncu har fått några få negativa kommentarer gällande sin pappas agerande, men de allra flesta anser att det är bra att han är med i dokumentären.

– Många säger att det är starkt att han är med och att det syns att han älskar mig, men att han har svårt att visa det och att han inte kan säga det. Många känner igen det från pappor som kommer från en viss kultur eller från en egen hårdare uppfostran.

Bobby Oduncu är noga med att poängtera att han älskar sin pappa. Han hade bara önskat att han inte var så trångsynt och inte tänkte på vad andra tycker och tänker om att hans son är gay. Pappan har aldrig någonsin varit elak mot honom eller någon annan i familjen.

– Hade han varit ett rötägg hade jag inte haft kontakt med honom. Han har bara lite svårt att uttrycka känslor och jag tror överlag att många män i världen har svårt för det.

Bobby Oduncu: ”Ge inte upp”

Hans pappa har inte sett dokumentären än, och just nu befinner han sig i Turkiet. På premiären skickade han dock en videohälsning till sin son.

– Pappas hälsning visades på storbild för alla, det var mer än fint. Han skickar en hälsning till mig framför alla, framför svenska folket, och dessutom ler han och ser glad ut. Och ja, det har tagit 45 år. Det är mitt budskap till folk i min situation. Det kan ta tid, men ge inte upp, säger Bobby Oduncu.

”Who the fuck is Bobby?” går att se på SVT play.

