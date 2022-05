Uppgifter: ”Hjältar” i SVT-dokumentär sålde barn till IS

Ny storm kring Guldbagge-belönade ”Sabaya” – Regissören: ”Omöjligt kommentera lösa anklagelser”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

De målades ut som hjältar i ”Sabaya” – men nu påstås SVT-dokumentären bygga på rena lögner.

Enligt en granskning i Kvartal kände svenska regissören Hogir Hirori till hur flickorna i filmen faktiskt behandlades:

– De lurade oss, de förde oss till sina hem och sedan tog de våra barn ifrån oss, säger en av kvinnorna till tidskriften.

Det stormar återigen kring den prisbelönta SVT-dokumentären ”Sabaya”.

Filmen, som skildrar hur två män, Mahmud och Ziyad, räddar yazidiska kvinnor som förslavats av IS ur flyktinglägret al-Hol i Syrien, prisades på Sundancefestivalen förra året och i januari i år fick den en Guldbagge för bästa dokumentär.

Redan i september förra året kritiserades filmen i New York Times efter att det framkommit att flera av de unga kvinnorna inte sagt ja till att medverka i filmen.

helskärm Hogir Hirori tog emot en Guldbagge tidigare i år.

”Gick inte in i lägren för att rädda kvinnorna”

Men enligt en granskning i tidskriften Kvartal är de två männen som i filmen målas ut som hjältar i verkligheten något helt annat. Flera av kvinnorna som i filmen påstås ha räddats ur lägret har istället tagits därifrån mot sin vilja och tvingats att lämna ifrån sig sina barn mot falska löften om att senare återförenas med dem. Minst en av männen ska också ha erbjudit IS att att köpa kvinnornas barn.

– De tog oss till lägeradministrationen och sa att de ville ta ut oss ur lägret och att de ville ta hand om våra barn. De lurade oss, de förde oss till sina hem och sedan tog de våra barn ifrån oss, säger en av kvinnorna i ”Sabaya” till Kvartal.

– Den allra viktigaste punkten, och jag försökte övertyga The New York Times om det här, var att filmen förvanskade vad [huvudpersonerna] gjorde. De gick inte in i lägret för att rädda de här flickorna i många fall, de gick in och tog ifrån dem deras barn, säger den förra amerikanska ambassadören Peter Galbraith till Kvartal.

Han var själv på plats i Syrien och Irak när ”Sabaya” spelades in och hjälpte själv till att återförena ett 20-tal yazidiska kvinnor med deras stulna barn. Galbraith betonar att det egentligen handlar om flickor, eftersom de alla var 18 eller yngre när de först kidnappades av IS.

helskärm ”Sabaya”.

Sålde barn mot information

Det som i ”Sabaya” skildras som fritagningar av kidnappade kvinnor är enligt Kvartals granskning snarare kidnappningar. De unga kvinnorna ville inte lämna lägret utan sina barn, men eftersom man inom den yazidiska klanstrukturen bara räknas som yazidier om man har två yazidiska föräldrar togs barnen ifrån flera av kvinnorna.

– Mammorna och deras barn togs ut ur al-Hol-lägret, och sedan togs barnen ifrån dem och placerades i ett barnhem, drivet av kurderna i nordöstra Syrien. Det var ett barnhem som i praktiken var fullt av de här våldtagna yazidiska flickornas barn, säger Peter Galbraith till Kvartal.

Det kanadensiska tv-bolaget CBC publicerade förra våren ett inslag om yazidiska kvinnor som tvingats lämna ifrån sig sina barn. Där intervjuas en av huvudpersonerna i ”Sabaya”, Mahmud som dog förra året, som öppet säger att han sålt kvinnornas barn till IS i utbyte mot information. Kvartal har också fått uppgifterna från kanadensisk tv bekräftade av den lokala tolk som CBC anlitade för reportaget.

I en bandinspelning som Kvartal tagit del av framgår det också att en av kvinnorna i ”Sabayas” berättat för filmens svenska regissör Hogir Hirori att en dokumentärens ena huvudperson behandlade kvinnorna illa:

– Folk kommer tro att Mahmud hämtar tillbaka yazidiska flickor, vilket är sant, men Mahmud behandlade dem värre än vad IS gjorde, säger kvinnan i bandinspelningen som ägde rum 2021 och där Hirori försöker övertala kvinnan att ge ett skriftligt medgivande till sin medverkan i filmen, flera månader efter att den haft premiär.

Regissören: Lösa anklagelser

Den amerikanska diplomaten Peter Galbraith säger till Kvartal att ”Sabaya” till stor del är ”baserad på en lögn” men regissören Hogir Hirori har avböjt att medverka. I en skriftlig kommentar till tidskriften säger han att påståendena i granskningen saknar belägg och att ”det är omöjligt för mig att kommentera lösa anklagelser”.

Axel Arnö, som är programchef på SVT och ansvarig utgivare för ”Sabaya” vill inte spekulera i vad de nya uppgifterna kan innebära för den prisbelönta dokumentären.

– Jag vet att filmen har varit föremål för kritik, och jag måste titta på de här nya uppgifterna innan jag kan bedöma dem. Om det ska föranleda någon åtgärd från vår sida, säger han till Kvartal.