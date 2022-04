Mejla Karolina Fjellborg

”The Kardashians” är en serie dit hjärnceller går för att dö

Publicerad: I dag 14.42 Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Kim Kardashian i ”The Kardashians”.

TV-KRÖNIKA. Familjen Kardashian är tillbaka. Efter att aldrig ha varit borta.

Med en serie som precis ingen behöver.

När Disney+ lanserades i Sverige var ett av de mer bedrövliga dragplåstren att vi skulle få se ”nytt innehåll från familjen Kardashian-Jenner”.

Bra för strömningssiffrorna kanske, men knappast någon seger för mänskligheten.

Nu är ”The Kardashians” här, och efter att ha sett de två första avsnitten är jag uttråkad, på randen till vansinne.

För det här är content helt utan innehåll. En serie dit hjärnceller går för att dö.

Inte ens ett år har alltså gått sedan ”Keeping up with the Kardashians” – realityserien som gjorde systrarna Kardashian och deras mamma Kris Jenner både ofattbart rika och ofattbart kända – bommade igen. Och knappt en dag har gått utan Kardashian-relaterade rubriker.

Vad kan den här nya serien tillföra?

Bokstavligt talat ingenting.

Alla uppför sig städat och chockvärdet är noll

Inledningen, med drönarbilder av deras enorma hus och kontor, är riktigt snygg, det måste man medge. Och överlag är den här nya serien snyggare och proffsigare än föregångaren.

Men den är också tråkigare. Som i dödstråkig.

Alla uppför sig städat och chockvärdet är noll. Det här är ren industri.

Kim, Kourtney och Khloé är stylade och sminkade till tänderna, medan de låtsasäter mat, pratar om nya och före detta män (Kanye West är borta, Kourtney är jättekär i Blink-182:s Travis Barker, och exet Scott Disick hänger runt som en sorglig blindtarm), åker runt i jättedyra bilar, och bisarrt nog ofta och gärna klagar på hur jobbigt det är att vara så kända och omskrivna. Kendall syns knappt till. Kylie är gravid.

Det är väl ungefär vad som bjuds.

Utan catsuit, implantat och sju centimeter långa naglar

Den enda intressanta stunden kommer när Amy Schumer dyker upp och ser ut som en helt vanlig människa, utan catsuit, implantat och sju centimeter långa naglar, för att hjälpa Kim med skämt inför ett ”Saturday night live”-gig.

I övrigt: På Kardahsian-fronten intet nytt. Och när Kim börjar veva om sin gamla sexvideo igen känner man den omisskännliga doften av skåpmat.

Ingen i familjen Kardashian-Jenner behöver den här serien. Vi behöver den inte heller.

Och om inte tiden redan har sprungit ifrån den här typen av artificiell livsstilsporr så borde den göra det. Snabbt.

