Eric Clapton har släppt protestlåt mot covid-vaccineringen

Totalsågas på Twitter – men hyllas på Youtube

helskärm Eric Clapton är kritisk till vad han kallar ”hetsen” att vaccinera sig”

Världsstjärnan Eric Clapton är minst sagt i händelsernas centrum.

Detta då han släppt en låt som av allt att döma är en ren protestlåt mot vaccineringen av covid-19.

”This has gotta stop” totalsågas på Twitter – men hyllas på Youtube.

Genom pandemin har Eric Clapton, 76, inte hållit igen med sina åsikter om vare sig lockdowns och vaccinationskrav.

Först släppte han en låt ihop med Van Morrisson, ”Stand and deliver”, för att stötta musiker som drabbats av coronavirusets ekonomiska effekter.

– Vi måste stå upp och göra våra röster hörda för att hitta en väg ut ur den här röran. Alternativt går inte ens att tänka sig. Livemusik kommer kanske aldrig att hämta sig efter det här, sa då Eric Clapton.

Tidigare i somras meddelade sedan Clapton att han inte kommer att diskriminera publik som inte vaccinerat sig.

”Såvida det inte finns möjlighet för alla människor att delta tar jag mig rätten att ställa in konserten”, sa han i ett uttalande.

”Kan inte längre ta detta skitsnack”

Dessa tidigare uttalanden har mötts av viss kritik. Men nu är han i hetluften på riktigt.

På fredagen släppte nämligen Eric Clapton en ny singel, ”This has gotta stop”, som nog inte kan tolkas på något annat sätt än att vara en protestlåt mot coronavaccineringen – eller åtminstone hetsen kring att ”man måste vaccinera sig”.

I refrängen sjunger han: ”This has gotta stop, enough is enough. I can’t take this BS any longer. It’s gone far enough, you wanna claim my soul. You’ll have to come and break down this door” (översatt: ”Detta måste få ett slut, nog är nog. Jag kan inte längre ta detta skitsnack. Det har gått långt nog, ni vill styra över min själ. Då måste ni komma och sparka in den här dörren”).

Sågas – och hyllas

I musikvideon, som kan ses i spelaren ovan, syns animerade beslutsfattare, megafoner, hypnotiserade och zombieliknande människor både går på led och som styrs som marionettdockor.

Claptons nya singel, och tillhörande musikvideo, tas emot med väldigt blandade åsikter. På hans egen Twitter råder det inget tvivel om att de allra flesta tycker att han gjort bort sig.

”Tänk dig att ha tagit heroin och kokain halva ditt liv, och sen dra gränsen vid att bära en mask”, lyder en av de mest gillade kommentarerna.

På hans Youtubekanal är det däremot nästintill en samställig hyllningskör bland de mest populära kommentarerna.

”Tack Eric för att du gör musik av vad vi känner”, står det i en av toppkommentarerna.

