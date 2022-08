Motown-legendaren Mable John är död

Blev 91 år gammal

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

Motown-profilen Mable John är död.

Hon var den första kvinnliga soloartisten på den ikoniska skivbolaget.

Mable John blev 91 år gammal.

Hon värvades till Motown , som då kallades Tamala Records, av skivbolagets grundare Berry Gordy redan 1958.

Gordy tog rollen som mentor till Mable John och under 1950-talet agerade hon förband till Billie Holliday i Detroit.

Hennes kändaste låtar från perioden på Motown inkluderar "Who wouldn't love a man like that?”, "No love”, och "Actions speak louder than words”.

Uppträdde med Ray Charles

I mitten av 1960-talet lämnade Mable John skivbolaget och skrev på för Stix Records i stället. Där släppte hon bland annat hiten "Your good thing (is about to end)".

Utöver det har hon sjungit tillsammans med The Raelettes och varit bakgrundssångare till Ray Charles.

På torsdagen somnade hon in i sitt hem i Los Angeles, rapporterar TMZ. Hon blev 91 år gammal.