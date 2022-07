Mejla Magnus Sundholm

Hollywoodkungen blev branschens mest avskydda person

Nu riskerar Harvey Weinstein ett långt fängelsestraff

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

HOLLYWOOD. Harvey Weinstein avtjänar redan 23 års fängelse för våldtäkt i New York.

Nu kan straffet mer än fördubblas.

Men det är alldeles, alldeles för sent.

I folkmun börjar han väl nästan falla i glömska nu, den gamle filmbolagsmogulen.

Men bland de som är satta att se till att lagarna efterlevs står han fortfarande i skottgluggen.

För närvarande befinner sig Weinstein bakom lås och bom i Los Angeles. Här anklagas han för elva olika sexbrott.

helskärm Harvey Weinstein inför rätta i Los Angeles.

Med tanke på att målet mot honom i New York ”bara” innefattade fem åtalspunkter lär en ny fällning garantera att han aldrig får en chans att leva i frihet igen.

Någon mängdrabatt för de grova brotten lär det inte bli tal om.

I Hollywood är få personer mer avskydda än den storväxte mannen som tvingade sig på en rad skådespelerskor.

Det sorgliga är att så många av hans offer hade kunnat undgå hans vidriga beteende.

helskärm Skådespelarna Rosanna Arquette och Katherine Kendall kramar om varandra inför en presskonferens om Weinstein 2020.

Redan i början av 2000-talet nåddes medierna av rapporter om hur han förgrep sig på kvinnor. En av dem som först var på storyn var New York Times-journalisten Ken Auletta. 2002 skrev han ett mycket långt personporträtt av Weinstein som bland annat tacklade Oscarsvinnarens raseri och skiftande temperament. Men när han försökte få uppgifterna om sexuella övergrepp bekräftade kunde han inte övertala någon att ställa upp.

Till viss del kan det förklaras med samhällsklimatet på den tiden – kvinnor blev inte trodda. Till en annan att Weinstein köpte flera kvinnors tystnad.

Inte förrän 2017 resulterade de många läckorna i att dammen till slut kollapsade.

För scoopet stod Ronan Farrow, Mia Farrows och Woody Allens son.

Men han hade inte lätt att få ut storyn. Trots att han enligt Auletta hade tre kvinnor som trädde fram med anklagelser och ytterligare fem som anonymt berättade om övergrepp försäkrades Weinstein av chefer på NBC att storyn inte skulle sändas. Till slut publicerades avslöjandet i stället i The New Yorker.

Nu har Auletta skrivit en bok om 70-åringen som växte upp under knappa förhållanden, blev Hollywoodkung och sedan branschens mest avskydda person – ”Hollywood ending: Harvey Weinstein and the culture of silence”.

Hade det inte varit för den amerikanska ”traditionen” att köpa offers tystnad – som Bill Cosby gjorde under så lång tid – hade Weinstein sannolikt redan skakat galler i många, många år.

helskärm Smekmånaden över för Britney och Sam?

Veckans:

Bittraste: Brad Pitts föräldrar får inte träffa barnbarnen. Skådespelarens ex, Angelina Jolie, har största delen av vårdnaden och uppges sätta käppar i hjulet för möten när Pitts föräldrar kommer på besök.

Vändning: Smekmånaden uppges vara över för Britney Spears och Sam Asghari. Duon rapporteras träta om pengar, flytten till ett nytt hus och när de ska försöka skaffa barn. Det första försöket slutade med missfall.

Stopp: Flera tv-säsonger och två filmer får räcka för Hugh Bonneville. Nu vill han läggar ner ”Downton Abbey”. Den positiva tonen i sista filmen tycker han är passande att sätta punkt med.

Hemligaste: Netflix håller ”The grey man” in i det längsta. Actionfilmen med Chris Evans och Ryan Gosling får inte recenseras förrän samma dag den släpps på biograferna. Det bådar inte gott för historien som kostat 2,1 miljarder kronor att spela in.

Farväl: James Caan var berömd men han kunde nått betydligt högre höjder. Skådespelaren nobbade huvudroller i storfilmer som ”French connection”, ”Gökboet” och ”Kramer mot Kramer”. Han tackade också nej till ”Stjärnornas krig”, ”Apocalypse now” och ”Superman”.

Svenskar: Vi är halvvägs genom nöjesåret. I Time kallas ”Irma Vep” med Alicia Vikander för en av årets hittills bästa tv-serier. Los Angeles Times listar ”The northman” med Alexander Skarsgård som en av de första sex månadernas bästa långfilmer.