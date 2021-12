Birkir Blaer vinner ”Idol” 2021 – firar med familjen från Island

Kammade hem vinsten efter rafflande finalen

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

Till slut blev det Birkir Blaer som tog hem segern i ”Idol”-finalen 2021.

Nu ska han fira med flickvännen och familjen som har kommit från Island.

– Det känns fantastiskt, säger han till Aftonbladet efter slutresultatet.

Finalen mellan Birkir Blaer, 21, och Jacqline Mossberg Mounkassa, 23, blev en sprakande föreställning i Globen, Avicii Arena, i Stockholm inför 10 000 åskådare.

– Jag känner alla känslor. Jag är bara så glad. Och tacksam. Det känns helt fantastiskt, säger Birkir Blaer efteråt.

Är du förvånad?

– Jätte. Jag förväntade mig aldrig att det här skulle hända när jag sökte eller ens under fredagsfinalerna. Det känns otroligt, tack till alla som röstade.

Hade problem med rösten

Men finalen var inte helt lätt för Birkir Blaer att genomföra. Redan dagen efter semifinalen förra veckan märkte han av att rösten inte var helt hundra, och så har det fortsatt under hela veckan och även under finalen, där han mitt under sitt uppträdande av vinnarlåten ”Weightless” plötsligt fick en hostattack och missade en del av texten.

– Jag minns inte exakt vad läkaren sa att det var för fel men jag tror att de sa stämbandsinflammation och då är det så klart inte bra att man anstränger rösten, säger han.

Flickvännen: ”Så stolt”

Men trots det tog han hem vinsten.

Nu ska han fira med topp 13-idolerna, men också med flickvännen Rannveig Katrín Arnarsdóttir, 20, som islänningen bor tillsammans med i Göteborg, och med hela sin stora familj som har kommit till Stockholm från Island för att se honom i finalen.

– Och sen bara sova, säger en trött Birkir Blaer.

Rannveig Katrín Arnarsdóttir är väldigt lycklig över pojkvännens vinst.

– Det känns helt otroligt, jag är så stolt. Så, så stolt. Jag blev så glad, allting bara släppte när de sa hans namn, säger hon och ger honom en stor vinnarkram.

Hur känns det att höra de orden, Birkir?

– Det känns så otroligt bra som alltid. Jag är så lyckligt lottad. Hon har varit så stöttande under hela tiden.

Pappa: ”Det var varit som ett vulkanutbrott”

Pappa Jon Odinn Waage, 58, är en av alla familjemedlemmar som hejat på Birkir Blaer under ”Idol”-resan och säger nu att hans nerver äntligen släppte.

– Det har varit tre månader av stress som jag har försökt att inte visa för någon. Nu har jag lyckats släppa ut allt, så det har varit som ett ...

– Vulkanutbrott, säger då Jon Odinn Waage, Rannveig Katrín Arnarsdóttir och Birkir Blaer tillsammans.

När Aftonbladet frågar hur han ska fira sin son vänder han sig till Birkir och frågar vad han vill göra.

– Jag vet inte? Bara chilla? Jag är lite trött faktiskt, svarar Birkir Blaer.

– Vi skiter i honom, vi går och firar med familjen, skojar då Jon Odinn Waage.

helskärm Birkir Blaer.

helskärm Birkir och Jacqline.

Fakta De tidigare ”Idol”-vinnarna 2004: Daniel Lindström 2005: Agnes Carlsson 2006: Markus Fagervall 2007: Marie Picasso 2008: Kevin Borg 2009: Erik Grönwall 2010: Jay Smith 2011: Amanda Fondell 2013: Kevin Walker 2014: Lisa Ajax 2015: Martin Almgren 2016: Liam Cacatian Thomassen 2017: Chris Kläfford 2018: Sebastian Walldén 2019: Tusse Chiza 2020: Nadja Holm Läs mer

FINALISTERNA

Jacqline Mossberg Mounkassa , 23 år från Stockholm (Södertälje).

Birkir Blær, 21 år från Göteborg (Island).

DET SJÖNG FINALISTERNA

EGET VAL :

Birkir Blær: ”All I ask” av Adele

Jacqline Mossberg Mounkassa: ”Industry baby” BABY av Lil Nas X & Jack Harlow

DA CAPO:

Birkir Blær: ”It’s a man’s man’s man’s world” av James Brown

Jacqline Mossberg Mounkassa: ”God is a woman” av Ariana Grande

VINNARLÅT:

Birkir Blær: ”Weightless”

Jacqline Mossberg Mounkassa: ”Weightless”



”Weightless” är skriven av David Kreuger som också skrivit den första vinnarlåten i brittiska ”Idol”, Niklas Carson (som skrivit Victor Leksells ”Svag”) och Fredrik Kempe(tidigare medlem av ”Idol”-juryn och som komponerat mängder av hitlåtar).

Publisert: Publicerad: 10 december 2021 kl. 22.57