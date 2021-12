Chocköppningen i nya ”Sex and the city”

SPOILERVARNING Så försvinner en av huvudkaraktärerna ur handlingen

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

Den nya ”Sex and the city”-serien öppnar med en chock för tittarna.

Redan i första avsnittet försvinner en av huvudrollerna ur serien.

Läs inte vidare om du inte vill att handlingen ska avslöjas i förväg.

Det har spekulerats i hur den nya ”Sex and the city”-serien ”And just like that...” på HBO Max skulle hantera det faktum att huvudrollskaraktärerna Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) och John ”Mr Big” Preston (Chris Noth) gifte sig i slutscenen av den sista ”Sex in the city”-filmen.

På- och av-förhållandet mellan Carrie och Mr Big har varit en återkommande och avgörande del av ”Sex and the citys” framgångssaga, men samtidigt har en bärande premiss för serien också varit Carrie Bradshaws singel- och dejtingliv i New York, tillsammans med sina bästa vänner.

helskärm Chris Noth (Mr. Big) och Sarah Jessica Parker på premiären.

På bilder från inspelningarna har Sarah Jessica Parkers rollfigur dessutom synts i armarna på andra män och en tidigare pojkvän, Aiden Shaw, spelad av John Corbett, har också dykt upp.

Därför har fans spekulerat i att den nya serien ”And just like that” skulle behöva en skilsmässa för att ge plats för nya och gamla pojkvänner och inte bara fokusera på bara Carries och Mr Bigs liv som gifta.

Men istället öppnar det första avsnittet ännu mer dramatiskt och någon skilsmässa är det inte tal om. Carrie Bradshwas får sitt hjärta när hennes livs stora kärlek Mr Big får en hjärtinfarkt och dör i hennes armar. I det andra avsnittet av ”And just like that...” planeras sen begravningen.

Serien som består av tio avsnitt visas på HBO Max. De två första avsnitten finns tillgängliga och resterande avsnitt släpps på torsdagar de kommande veckorna.

helskärm Den första bilden från ”And just like that...”.

