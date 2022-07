Mejla Magnus Sundholm

Är det bara på bio vi kan smittas av covid i Hollywood?

Publicerad: Alldeles nyss

helskärm Hollywoods covid-regler förbryllar.

HOLLYWOOD. Välkommen till Hollywood.

Covid-inkonsekvensens stad.

Aldrig står det så klart som när man går på kändispremiär.

I förra veckan rullade Apple ut röda mattan för lanseringen av undercoverserien ”Black bird”.

Evenemanget i Westwood var påkostat. Gator avstängda. Horder av

svartklädd personal som parkerade bilar, visade vägen och kollade biljetter.

Första stopp var ett obligatoriskt covidtest. Det togs mitt på Le Conte Avenue där svarta tälttak spänts upp som skydd mot solen.

Fem varv med en lång tops på ena sidan tungan, följt av fem varv på den

andra sidan. Därefter fem minuters väntan sittandes på utställda plaststolar. På håll såg vi seriens huvudperson Taron Egerton (”Rocketman”, ”The kings man”) posera framför kändisfotograferna.

Testresultatet meddelades via sms och mejl. Det bäddade för handledsband

som i sin tur gjorde att vi släpptes in på Bruin Theatre.

Att samtliga i salongen just testats negativt spelade ingen roll

I lobbyn stod personal i munskydd och försåg oss med varsin tetraförpackning vatten och en stor kartong popcorn. Därefter visades vi till de angivna platserna.

Texten på bioduken uppmanade oss att bära munskydd. Att samtliga i salongen just testats negativt spelade ingen roll.

Masken skulle täcka näsa och mun, undantaget mumsandet av popcorn och klunkandet av vatten.

Visningen inleddes med en halvtimmes ceremoni där ensemblen dels introducerades, dels tackades för sin insats. Ingen av skådespelarna utspridda runt om i salongen bar munskydd. Det gjorde inte heller presentatören.

Efter det lysande första avsnittet – som bland annat innehöll bortgångne Ray

Liottas sista roll – lämnade vi Westwood för efterfesten på Baltaire i

Brentwood.

Kön ringlade lång till buffén med kött, fisk och vegetariskt alternativ. Runt

den fyrkantiga baren stod minst två led av uppsluppna premiärgäster i väntan på att få släcka törsten.

Bara personalen bar munskydd, gästerna slapp

Från en provisorisk scen drog två dj:s på volymen. Snart var den

upphöjda parketten så full med folk att de dansande ofta stötte emot

varandra.

På restaurangen bar bara personalen munskydd. Gästerna slapp påbudet.

Kanske hade festarrangörerna nåtts av rapporten från San Franciscoområdet

som visade att det maskpåbud som införts i Alameda län inte haft någon

som helst dämpande effekt på coronavirusets spridning i jämförelse

med närliggande län utan maskkrav.

Eller också är förklaringen att det bara är på biografer vi gäster kan smittas.

Veckans...

...ultimatum: Batman är inte helt ett avslutat kapitel för Christian Bale.

Skådespelaren uppger att han kan tänka sig att återvända till succérollen.

Men han gör det bara om Christopher Nolan på nytt ikläder sig

regissörsrollen.

...bakslag: Tom Hanks insats i ”Elvis” kallas i Los Angeles Times för ett av

stjärnans få plumpar i protokollet. Tidningens recensent tycker att Hanks

spelar över, att hans märkliga holländska brytning är överdriven och

att hans rollporträtt är irriterande.

...comeback: Cameron Diaz har flera gånger förklarat att hon är färdig med

Hollywood . Men nu ändrar hon sig. Den 49-åriga skådespelerskan ska spela

den kvinnliga huvudrollen mot Jamie Foxx i långfilmen ”Back in action”.

Handlingen i det som beskrivs som en actionkomedi är hemlig.

...tv-serie: Undercover-thrillern ”Black bird” kretsar kring en intern som lockas med frihet om han hjälper FBI att klämma åt en annan fängelsekund. För huvudrollerna svarar en uppumpad Taron Egerton och Paul Walter Hauser, känd från ”I Tonya” och ”Richard Jewell”).

...flytt: Jon Bon Jovi lämnar Manhattan i New York. Den 60-årige rockaren har sålt sin 375 kvadratmeter stora lyxvåning i stadsdelen West Village för 225 miljoner kronor. Köpare är den före detta Disneychefen Michael Ovitz.

...pensionering: Woody Allen överväger att kasta in handduken. ”Glädjen är

borta”, säger den 86-årige regissören. Allen syftar på att hans filmer numer

bara visas på en handfull biografer en kort tid och därefter går direkt till

strömningskanalerna.