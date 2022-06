Ägaren: Kim Kardashian förstörde inte Marilyn Monroes klänning

Evighetsdebatten fortsätter

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Kim Kardashian förstörde inte Marilyn Monroes klänning.

Det menar ägaren av det historiska plagget, som nu slår tillbaka mot anklagelserna.

Debatten om huruvida det var rätt eller fel att låta Kim Kardashian, 41, bära Marilyn Monroes ikoniska ”Happy birthday Mr President”-klänning från 60-talet på MET-galan i maj eller inte verkar aldrig vilja lägga sig.

Medan en del uppskattar att stjärnan bar klänningen menar andra att det var respektlöst och fel av Ripley’s believe it or not-museum att låna ut det populärkulturella historiemålet.

Kim Kardashian fick tillåtelse att bära klänningen enbart på röda mattan, och bytte därefter om till en exakt kopia av originalet.

Nyligen lade Marilyn Monroe-samlaren Scott Fortner ut ett inlägg på Instagram med bilder på hur klänningen ser ut på museet nu, och menar klänningen förstörts när den bars av Kim Kardashian. På bilderna syns revor, slitet tyg och att vissa kristaller ser ut att saknas.

”Var det värt det”, kritiserade han.

helskärm Kim Kardashian i Marilyn Monroes klänning på MET-galan. Här med pojkvännen Pete Davidson.

Ägaren: Hade redan skador

Men nu slår ägaren tillbaka.

I ett inlägg på sin hemsida hävdar man bestämt att Kim Kardashian inte förstörde klänningen.

”Från MET-trappans början, där Kim kom in i klänningen, till toppen av trappan där den lämnades tillbaka, var klänningen i samma skick som den var i från början”, säger representanten Amanda Joiner.

Vidare står det att klänningen redan hade skador när museet köpte den på auktion 2016 för 4,8 miljoner dollar, cirka 49 miljoner kronor.

”I en rapport om klänningens skick från början av 2017 står det att ’ett antal sömmar är dragna och slitna’.” Det är inte förvånade med tanke på hur ömtåligt materialet är.”

Uppmärksammats av en ny generation

I uttalandet menar man vidare att oavsett vilken sida man står på i debatten så har den historiska betydelsen av klänningen inte ignorerats, utan snarare lyfts fram.

”En helt ny grupp av unga människor har nu introducerats till arvet efter Marilyn Monroe.”