Benny Anderssons ord om ”Mamma mia 3”

Efter nya Abba-albumet: ”Man ska aldrig säga aldrig”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Benny Andersson stänger inte helt dörren för en tredje ”Mamma Mia”-film.

Abba-legendaren skrattar över att succémusikalens producent visat intresse när hon hörde det nya Abba-albumet ”Voyage”.

– Ja du, det sa Judy Craymer också. ”Vajert”, sa hon, ”en ny skiva vi kan göra film till”, säger Andersson och skrattar.

På fredag släpps Abbas nya album ”Voyage”, det första på 40 år.

Aftonbladet har fått smyglyssna på de nya låtarna och flera av dem målar upp tydliga berättelser.

– Så har Björn (Ulvaeus, reds anm) alltid gjort, säger Benny Andersson.

Aftonbladet träffar Abba-legendaren på hans kontor och musikstudio på Skeppsholmen i Stockholm inför albumsläppet och passar på att fråga just om låtar som, med Benny Anderssons ord, handlar om bland annat delad vårdnad och en kvinna som haft alkoholproblem.

– Det kan jag säga, ”Knowing me, knowing you”, eller ”The winner takes it all”, vilka låtar, det är som små stories som man får plats med på tre och en halv minut. Det är rätt fascinerande faktiskt. Han är en jävel på det, säger Benny Andersson om sin bandkollega som skrivit alla texterna på det nya albumet.

helskärm Benny Andersson stänger inte helt dörren för en tredje ”Mamma Mia!”-film – men nästan.

Producenten vill göra tredje film

Förutom hits i eget namn har Abbas musik har legat till grund för succémusikalen ”Mamma Mia!” som spelats i ett 50-tal länder, översatts till ett 20-tal olika språk och finns med på topp 10-listorna över de musikaler som visats flest gånger både på Broadway i New York och Londons West End.

Dessutom resulterade det i filmerna ”Mamma mia!” och ”Mamma mia! Here we go again” med Meryl Streep, Stellan Skarsgård, Pierce Brosnan och Cher bland skådespelarna. Musikalen och filmerna har skapats av producenten Judy Craymer, som tillsammans med Björn Ulvaeus och Benny Andersson äger det bolag som producerat musikalen och filmerna.

helskärm Hela Abba samlade inför Sverigepremiären av ”Mamma Mia! The movie” 2008 på Benny Anderssons biograf och teater Rival i Stockholm, tillsammans med filmens stjärnor. Från vänster: Benny Andersson, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried, Meryl Streep, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Christine Baranski, Colin Firth, Catherine Johnson, Phyllida Lloyd, Judy Cramer och Björn Ulvaeus.

helskärm Benny Andersson tillsammans med Aftonbladets Tobbe Ek inför premiären för Abbas nya album ”Voyage”.

Det är väldigt lätt att tänka sig att de här nya låtarna blir musikalscener också. När jag fick höra ”No doubt about it” tänkte jag direkt att det låter som en stor ensemblelåt från en musikal.

– Jaha, ja, det kanske det gjorde.

Man får känslan av att det kanske skulle bli en ”Mamma mia 3”, kanske?

– Neej, haha, ja du, det sa Judy Craymer också, jaja, ”Vajert”, sa hon, ”en ny skiva vi kan göra film till”.

Benny Andersson skrattar stort när han säger det.

”Man ska aldrig säga aldrig”

Men vad sa du då?

– Jag tror inte det, sa jag. Men man ska aldrig säga aldrig.

Det sa du väl när Judy Craymer kom med första förslaget också, om att göra musikal av era låtar?

– Första förslaget hade jag inget emot mer än att jag sa att vi måste få vara med i det här så att vi kan bestämma om det ska bli av eller inte. Så vi har ju halva firman jag och Björn, så vi kunde säga nej om det skulle visa sig att det inte blev bra. Då hade vi lagt locket på, men det blev ju bra.

Hollywood ”Mamma Mia!” och ”Mamma mia! Here we go again” har sammanlagt dragit in nästan 1,2 miljarder dollar, motsvarande 10 miljarder svenska kronor, på biografintäkter och dvd-försäljning, enligt branschsajten The Numbers som kartlägger biofilmer.

Benny Andersson hade aldrig vågat tro att musikalen skulle, bli så framgångsrik.

– Nej. Nej, det kan man inte tro. Man kan tänka sig att det kanske kan gå bra. Publiken var med på noterna direkt och fattade att det var kul, att man inte skulle behöva sitta och lyssna på Abba-låtar utan att det var en story som man följde. Men det kan man aldrig veta. Man vet inte om att man ska spela Abba-låtar 40 år efter att man har kastat in handduken heller, det vet man inte.

En längre intervju med Benny Andersson publiceras fredag 5 november, samma dag som Abbas album ”Voyage” släpps.

Publisert: Publicerad: 02 november 2021 kl. 08.37