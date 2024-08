Benjamin Ingrosso om sorgen: ”Morfar lever i mig”

Sista tiden med Hans Wahlgren: ”Kärlek och vemod” • Blev 86 år

Publicerad 2024-05-13

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Det var natten mot fredagen som Hans Wahlgren dog.

Nu berättar artisten och barnbarnet Benjamin Ingrosso om sorgen, saknaden och frustrationen över att varit borta så mycket under den sista tiden.

– Jag har sjungit för morfar varje kväll och sagt till publiken att jag sjunger en låt som heter ”After life”, säger han till Aftonbladet.

Det var natten mot fredag som skådespelaren och tv-personligheten Hans Wahlgren dog efter en tids sjukdom, något familjen lät meddela via sociala medier.

”Älskade lilla pappa. I natt somnade du in för gott efter en tids sjukdom. Du har varit så så stark! Det gör så fruktansvärt ont just nu, och sorgen är ofantligt”, skrev dottern Pernilla Wahlgren, 56.

Benjamin Ingrosso, 26, barnbarn till Hans Wahlgren, kommenterade också bortgången.

”Ja du morfar.. att vara mojfaj.. det gjorde du jävligt bra. Bäst av alla faktiskt! Hoppas du sitter någonstans nu och njuter av en fin utsikt, kanske en version av Torsbyfjärden och löser ditt korsord med en kopp kaffe och en ostmacka. Vi ses snart igen men först ska ska vi andra leva vidare lite till. Mormor tar vi hand om. Jag kanske lånar din gula lacoste tröja om det är lugnt?”.

expand-left helskärm Benjamin Ingrosso.

Saknaden: ”Man måste leva vidare”

För Aftonbladet berättar Benjamin Ingrosso om de senaste dagarna och hur känslorna går.

– Jag mår okej, man måste leva vidare. Men jag har haft världens vackraste helg i hela mitt liv. Det har varit så mycket kärlek och så mycket vemod. Men morfar lever i mig, det känner jag verkligen, säger Benjamin Ingrosso och kommenterar det faktum att familjen fått så mycket kärlek:

– Det har varit helt galet, jag har aldrig känt så mycket kärlek från både min familj och folk som kommer fram. Folk har skrivit så mycket saker om morfar. Jag tror han tittar ner från himlen och är så sjukt generad.

Och möjligtvis lite smickrad?

– Ja, smickrad och generad över att alla skriver så fina saker.

expand-left helskärm Hans Wahlgren blev 86 år gammal.

Hela familjen var samlad

Tar ni hand om mormor Christina nu?

– Absolut. Vi är hos mormor hela tiden. Jag är väldigt glad, för under de enda två dagarna jag var ledig det här året somnade han in. Det är nästan sjukt att det var just de två dagarna som jag var där.

Han kanske kände ”nu är Benji här”?

– Ja, kanske.

Så då hann du alltså hem innan morfar somnade in?

– Ja, jag hann hem. Så vi var alla där. Det var väldigt, väldigt fint. Han hade inte kunnat lämna det här på ett värdigare sätt.

expand-left helskärm Pernilla Wahlgren, Christina Schollin, Bianca Ingrosso och Hans Wahlgren.

Träffades mellan turnéspelningar

Benjamin Ingrosso har jobbat hårt under Hans Wahlgrens sista tid och uppträdde bland annat på Eurovision song contest i torsdags.

– Det har varit svårt. Jag har ju också varit ute på en Europaturné när det här har pågått. Men jag har sjungit för morfar varje kväll och sagt till publiken att jag sjunger en låt som heter ”After life” och som har varit för honom.

– Jag mellanlandade ibland under turnén för att jag hade en dag ledigt och då var jag hemma i tre timmar och träffade honom, så varje lucka jag har haft har jag varit med honom. Jag känner verkligen att vi fick så sjukt mycket tid tillsammans ändå. Det var så fint och jag kommer sakna honom så, så mycket. Han är en del av den jag är så jag ska bara fortsätta prata om honom. Det är så han fortsätter leva.

Hans Wahlgren blev 86 år.